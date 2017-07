Imagens do dia 03 julho

Veterinário dá medicação contra parasitas a um filhote de leão recém-nascido no parque safari Beekse Bergen em Hilvarenbeek, na Holanda - 03/07/2017

1 /7 Veterinário dá medicação contra parasitas a um filhote de leão recém-nascido no parque safari Beekse Bergen em Hilvarenbeek, na Holanda - 03/07/2017 (Koen Van Weel/ANP/AFP)

2 /7 Equipes de resgate ajudam uma idosa a atravessar uma rua inundada em Guilin, na província de Guangxi, na China. Inundações no sul do país mataram 15 pessoas nos últimos dias e obrigaram milhares de pessoas a evacuar suas casas - 03/07/2017 (STR/AFP)

3/7 Homem carrega seus filhos nos braços, enquanto foge da Cidade Velha de Mosul durante combate entre as forças do governo iraquiano contra combatentes do Estado Islâmico - 03/07/2017 (Ahmad Al-Rubaye/AFP)

