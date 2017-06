Imagens da semana (12 a 16 de junho)

1. Incêndio em Londres zoom_out_map 1/20 Incêndio de grandes proporções atinge um edifício em Latimer Road, oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017 (Toby Melville/Reuters) Incêndio de grandes proporções atinge um edifício em Latimer Road, oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017

2. Protestos em Londres zoom_out_map 2/20 Manifestantes entram em confronto com a polícia na Câmara de Kensington durante protesto que pede justiça às vítimas do incêndio na Grenfell Tower, em North Kensington, Londres - 16/06/2017 (Toby Melville/Reuters) Manifestantes entram em confronto com a polícia na Câmara de Kensington durante protesto que pede justiça às vítimas do incêndio na Grenfell Tower, em North Kensington, Londres - 16/06/2017

3. Rainha Elizabeth zoom_out_map 3/20 Rainha Elizabeth II conversa com bombeiros durante visita ao centro de atendimento às vítimas do incêndio em Londres, Inglaterra - 16/06/2017 (Dominic Lipinski/Reuters)

4. Incêndio em Londres zoom_out_map 4/20 Após o assolador incêndio no Grenfell Tower, bombeiros sentam-se à sombra para descansar - 17/06/2017 (Leon Neal/Getty Images) Após o assolador incêndio no Grenfell Tower, bombeiros sentam-se à sombra para descansar - 17/06/2017

5. Polícia prende manifestantes na Rússia zoom_out_map 5/20 Polícia detém um manifestante durante protesto anticorrupção no centro de São Petersburgo, na Rússia - 12/06/2017 (Anton Vaganov/Reuters) Polícia detém um manifestante durante protesto anticorrupção no centro de São Petersburgo, na Rússia - 12/06/2017

6. Criança recebe atendimento durante protesto na Venezuela zoom_out_map 6/20 Criança afetada por gás lacrimogêneo é assistida por uma equipe de primeiros socorros durante manifestação contra o governo do presidente Nicolás Maduro, em Caracas, na Venezuela - 14/06/2017 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Criança afetada por gás lacrimogêneo é assistida por uma equipe de primeiros socorros durante manifestação contra o governo do presidente Nicolás Maduro, em Caracas, na Venezuela - 14/06/2017

7. Protesto contra Maduro na Venezuela zoom_out_map 7/20 Manifestante segura uma bandeira da Venezuela em frente ao prédio da Suprema Corte de Justiça, incendiado durante protesto contra o presidente Nicolás Maduro, em Caracas - 12/06/2017 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Manifestante segura uma bandeira da Venezuela em frente ao prédio da Suprema Corte de Justiça, incendiado durante protesto contra o presidente Nicolás Maduro, em Caracas - 12/06/2017

8. Criança desidratada é resgatada em Mosul zoom_out_map 8/20 Soldados iraquianos dão gotas de água a uma criança desidratada resgatada na linha de frente, durante os combates entre forças iraquianas e combatentes do Estado islâmico perto da Cidade Velha de Mosul - 14/06/2017 (Erik de Castro/Reuters) Soldados iraquianos dão gotas de água a uma criança desidratada resgatada na linha de frente, durante os combates entre forças iraquianas e combatentes do Estado islâmico perto da Cidade Velha de Mosul - 14/06/2017

9. São Francisco zoom_out_map 9/20 Tiroteio nas instalações de uma UPS em São Francisco deixa inúmeros feridos - 14/06/2017 (Eric Risberg/AP) São Francisco deixa inúmeros feridos - 14/06/2017

10. TSE zoom_out_map 10/20 Manifestantes colocam coroas de flores no TSE para protestar contra decisão que absolveu a chapa Dilma-Temer - 13/06/2017 (Vem pra Rua/Divulgação) TSE

11. Amistoso Brasil x Austrália em Melbourne zoom_out_map 11/20 O técnico Tite durante amistoso da seleção brasileira contra a Austrália no Melbourne Cricket Ground em Melbourne - 13/06/2017 (Jason Reed/Reuters) O técnico Tite durante amistoso da seleção brasileira contra a Austrália no Melbourne Cricket Ground em Melbourne - 13/06/2017

12. Dia de Santo Antônio zoom_out_map 12/20 Fiéis participam das comemorações e missas em homenagem ao Dia de Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro e protetor dos pobres, no Convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, centro do Rio de Janeiro, RJ. (Yasuyoshi Chiba/AFP) Fiéis participam das comemorações e missas em homenagem ao Dia de Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro e protetor dos pobres, no Convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, centro do Rio de Janeiro, RJ.

13. Meninos leem o Alcorão em Mesquita no Iraque zoom_out_map 13/20 Meninos iraquianos lêem uma cópia do Alcorão durante uma aula de leitura na mesquita Sheikh Abdul Qadir al-jailani no centro de Bagdá, no Iraque - 13/06/2017 (Ahmad Al-Rubaye/AFP) Meninos iraquianos lêem uma cópia do Alcorão durante uma aula de leitura na mesquita Sheikh Abdul Qadir al-jailani no centro de Bagdá, no Iraque - 13/06/2017

14. CORPUS CHRISTI zoom_out_map 14/20 Tapetes de serragem colorem ruas de Ouro Preto na celebração de Corpus Christi - 15/06/2017 (Douglas Magno/AFP) Corpus Christi - 15/06/2017

15. 25ª Marcha para Jesus em São Paulo zoom_out_map 15/20 Movimentação durante a 25ª edição da Marcha para Jesus em São Paulo, durante feriado de Corpus Christi, na região da Luz - 15/06/2017 (Newton Menezes/Folhapress)

16. Gansos atravessam a rua na Alemanha zoom_out_map 16/20 Carros param para esperar uma família de gansos do Canadá atravessar a rua em Duesseldorf, no oeste da Alemanha - 12/06/2017 (Federico Gambarini/DPA/AFP) Carros param para esperar uma família de gansos do Canadá atravessar a rua em Duesseldorf, no oeste da Alemanha - 12/06/2017

17. Cervo fotografado na Alemanha zoom_out_map 17/20 Cervo é fotografado em meio a um campo de grãos perto de Reitwein, no leste da Alemanha - 12/06/2017 (Patrick Pleul/AFP) Cervo é fotografado em meio a um campo de grãos perto de Reitwein, no leste da Alemanha - 12/06/2017

18. Imagens do dia - Cachorro e tigres zoom_out_map 18/20 Cadela alimenta filhotes de tigre e sua própria cria em uma área de proteção ambiental na província de Shandong, na China - 15/06/2017 (Stringer/Reuters)

19. Ataque à boate Pulse em Orlando zoom_out_map 19/20 Mulher assina um mural do lado de fora da boate Pulse em um memorial dedicado às vítimas do tiroteio em Orlando, Flórida no aniversário de um ano do atentado que deixou 49 mortos - 12/06/2017 (Scott Audette/Reuters) Mulher assina um mural do lado de fora da boate Pulse em um memorial dedicado às vítimas do tiroteio em Orlando, Flórida no aniversário de um ano do atentado que deixou 49 mortos - 12/06/2017