Imagens da semana (05 a 09 de junho)

Policiais militares reforçam a segurança nos arredores do edifício do Tribunal Superior Eleitoral durante julgamento da chapa Dilma-Temer - 08/06/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters)

Criança é resgatada durante um ataque terrorista ao parlamento iraniano no centro de Teerã - 07/06/2017 (Omid Vahabzadeh/Tima Agency/Reuters)

Artistas pintam um mural com o Homem Aranha para promoção do novo filme do herói dos quadrinhos em Melbourne, na Austrália - 08/06/2017 (Scott Barbour/Getty Images)

O presidente Michel Temer e o senador Eunício Oliveira durante cerimônia de lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018, no Palácio do Planalto em Brasília - 07/06/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters)

Ministros Herman Benjamin e Rosa Weber, chegam a sessão plenária do TSE, para julgamento da chapa Dilma-Temer, em Brasília - 09/06/2017 (Roberto Jayme/TSE)

O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do pedido de cassação da chapa Dilma-Temer, das eleições de 2014, no plenário do TSE em Brasília - 08/06/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Napoleão Nunes Maia Filho

O presidente Michel Temer fala durante cerimônia de lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018, no Palácio do Planalto em Brasília - 07/06/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) O presidente Michel Temer

Kyrie Irving do Cleveland e Stephen Curry Golden State Warriors na terceira partida da final da NBA, em Cleveland, estado do Ohio - 07/06/2017 (Ronald Martinez/Getty Images) Kyrie Irving do Cleveland e Stephen Curry Golden State Warriors

Britânico Andy Murray disputa partida contra o suíço Stan Wawrinka, durante torneio de Roland Garros, em Paris - 09/06/2017 (Gonzalo Fuentes/Reuters)

Jogos das quartas de final feminina de Roland Garros foram interrompidos, por conta da chuva que caiu em Paris - 06/06/2017 (Benoit Tessier/Reuters) Chuva - Roland Garros

Paulinho e Di Maria se confrontam durante amistoso entre as seleções brasileira e argentina, em Melbourne, Austrália - 09/06/2017 (Jason Reed/Reuters)

Goleiro Weverton defende cobrança de falta durante amistoso entre Brasil e Argentina - 09/06/2017 (Jason Reed/Reuters)

Funcionário alimenta pinguins de Humboldt no zoológico Royev Ruchey no subúrbio de Krasnoyarsk, na Rússia - 08/06/2017 (Ilya Naymushin/Reuters)

Manifestantes arremessarem bombas caseiras na Guarda Nacional Bolivariana (GNB) em Caracas, na Venezuela - 07/06/2017 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Caracas, na Venezuela - 07/06/2017

Homem carrega sua filha nas costas depois de fugir de sua casa devido aos combates entre as forças iraquianas e jihadistas do Estado islâmico no distrito de al-Zanjili em Mosul, no Iraque - 07/06/2017 (Erik de Castro/Reuters)

Ondas gigantes quebram sobre uma parede do mar no porto da Cidade do Cabo,África do Sul -7/06/2017 (RODGER BOSCH/AFP) Cidade do Cabo,África do Sul

Um homem usa óculos com bandeira do país em novo protesto contra o presidente Nicolás Maduro, em Caracas, na Venezuela - 07/06/2017 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Caracas, na Venezuela - 07/06/2017

Líder da oposição britânica Jeremy Corbyn, chegando para a votação. (Stefan Wermuth/Reuters)

Mulheres trabalham costurando almofadas coloridas na província de Jiangsu, na China - 09/06/2017 (China Out/AFP)