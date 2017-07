1. Festival de São Firmino, na Espanha - 13/07/2017 zoom_out_map 1/22 Um touro pula por cima de participantes durante o quinto dia da tradicional corrida de touros do Festival de São Firmino, na Espanha - 13/07/2017 (Susana Vera/Reuters) Festival de São Firmino, na Espanha - 13/07/2017

2. Festival de São Firmino, na Espanha - 13/07/2017 zoom_out_map 2/22 Participante ferido por um touro é retirado da praça de touros durante o festival de San Firmino em Pamplona, no norte da Espanha - 13/07/2017 (Susana Vera/Reuters) Festival de San Fermin

3. Festival de São Firmino na Espanha zoom_out_map 3/22 Foliões se encharcam com a água derramada das varandas e com o vinho que jogam uns nos outros, durante o Festival de São Firmino em Pamplona, ​​no norte da Espanha (Cesar Manso/AFP) Foliões de reúnem em frente à Câmara Municipal de Pamplona, ​​no norte da Espanha, para dar início ao Festival de São Firmino. Eles ficam encharcados com a água derramada das varandas e com o vinho que jogam uns nos outros.

4. Festival de São Firmino na Espanha zoom_out_map 4/22 Participantes do Festival de São Firmino seguram bandeirolas vermelhas durante o 'Chupinazo', foguete pirotécnico que indica o início do festival, em frente à Câmara Municipal de Pamplona (Cesar Manso/AFP) Participantes do Festival de São Firmino seguram bandeirolas vermelhas em comemoração do 'Chupinazo' que indica o início do festival, em frente à Câmara Municipal de Pamplona.

5. Festival de São Firmino na Espanha zoom_out_map 5/22 Uma criança olha desconfiada para Caravinagre, um dos personagens que se fantasiam com cabeças gigantes, perseguem e atingem os pequenos durante o desfile no Festival de São Firmino em Pamplona, no norte da Espanha (Cesar Manso/AFP) Uma criança olha desconfiada para Caravinagre, um dos personagens que se fantasiam com cabeças gigantes, perseguem e atingem os pequenos durante o desfile no Festival de São Firmino em Pamplona, no norte da Espanha.

6. Festival de São Firmino na Espanha zoom_out_map 6/22 Um corredor cai e acaba embaixo dos touros durante o primeiro dia da corrida no Festival de São Firmino, em Pamplona, norte da Espanha (Cesar Manso/AFP) Um corredor cai e acaba embaixo dos touros de Cebada Gago durante o primeiro dia da corrida dos bois no Festival de São Firmino, em Pamplona, norte da Espanha.

7. Festival de São Firmino na Espanha zoom_out_map 7/22 Assistentes médicos ajudam um participante do Festival de São Firmino ferido após a quarta corrida de touros em Pamplona (Miguel Riopa/AFP) Assistentes médicos ajudam um participante do Festival de São Firmino que acabou ferido após a quarta corrida de touros em Pamplona.

8. Festival de São Firmino na Espanha zoom_out_map 8/22 Participantes correm dos touros da raça Cebada Gago durante a tradicional corrida no Festival de São Firmino, em Pamplona, enquanto espectadores acompanham tudo de suas varandas (Ander Gillenea/AFP) Participantes correm dos bois de Cebada Gago durante a tradicional corrida dos bois no Festival de São Firmino, em Pamplona, enquanto espectadores acompanham tudo de suas varandas.

9. Festival de São Firmino na Espanha zoom_out_map 9/22 A estátua de São Firmino desfila nas ruas de Pamplona no dia dos santos, durante o festival de São Firmino na Espanha (Susana Vera/Reuters) A estátua de São Firmino desfila nas ruas de Pamplona no dia dos santos durante o festival de São Firmino na Espanha.

10. Festival de São Firmino na Espanha zoom_out_map 10/22 O Toro del Fuego, uma representação de touro que solta faíscas, corre pelas ruas de Pamplona durante o segundo dia do Festival de São Firmino na Espanha. (Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images) O Toro del Fuego, uma representação de boi que solta faíscas, corre pelas ruas de Pamplona durante o segundo dia do Festival de São Firmino na Espanha.

11. Festival de São Firmino na Espanha zoom_out_map 11/22 Crianças posam para foto ao lado de dois gigantes durante a "Comparsa de gigantes y cabezudos" do festival de São Firmino em Pamplona, no norte da Espanha. (Susana Vera/Reuters) Crianças posam para foto com dois gigantes durante a "Comparsa de gigantes y cabezudos" do festival de São Firmino em Pamplona, no norte da Espanha.

12. Festival de São Firmino na Espanha zoom_out_map 12/22 Um touro vomita sangue durante uma tourada no festival de São Firmino, em Pamplona na Espanha (Vincent West/Reuters) Um touro vomita sangue durante uma tourada no festival de San Fermin, em Pamplona na Espanha.

13. Festival de São Firmino na Espanha zoom_out_map 13/22 O torero espanhol Roman, mostra uma orelha de touro concedida a ele após uma tourada no festival de São Firmino, em Pamplona (Vincent West/Reuters) O Torero espanhol Roman, mostra uma orelha de touro concedida a ele após uma tourada no festival de São Firmino, em Pamplona.

14. Festival de São Firmino na Espanha zoom_out_map 14/22 Vista superior da entrada da arena das touradas em Pamplona durante o Festival de são Firmino (Ander Gillenea/AFP) Vista superior da entrada da arena das touradas em Pamplona durante o Festival de são Firmino.

15. Festival de São Firmino na Espanha zoom_out_map 15/22 Um touro de luta de Fuente Ymbro se choca com um cavalo enquanto o cavaleiro crava uma lança no animal, durante a quarta corrida de touros do Festival de São Firmino em Pamplona (Ander Gillenea/AFP) Um touro de luta de Fuente Ymbro choca com um cavalo enquanto o homem montado nele crava uma lança no animal, durante a quarta corrida de touros do Festival de São Firmino em Pamplona. O festival é um símbolo da cultura espanhola que atrai milhares de turistas para assistir a corridas de touro, apesar da pesada condenação dos grupos de direitos dos animais.

16. Festival de São Firmino na Espanha zoom_out_map 16/22 Um "kiliki" persegue e atinge crianças durante um desfile como parte do Festival de São Firmino em Pamplona, na Espanha (Cesar Manso/AFP) Um "kiliki" (personagem caracterizado com fantasia e cabeça gigante) persegue e atinge crianças durante um desfile como parte do Festival de São Firmino em Pamplona, na Espanha.

17. Festival de São Firmino na Espanha zoom_out_map 17/22 Crianças são perseguidas por touros de brinquedos enquanto participam do Encierro Txiki (pequena corrida de touros) durante o Festival de São Firmino em Pamplona, ​​no norte da Espanha (Susana Vera/Reuters) Crianças são perseguidas por touros de brinquedos enquanto participam do Encierro Txiki (pequena corrida de touros) durante o Festival de São Firmino em Pamplona, ​​no norte da Espanha.

18. Festival de São Firmino na Espanha zoom_out_map 18/22 O torero espanhol David Fandila toca um touro de luta depois de dar o golpe de misericórdia tirando a vida do animal durante a quarta corrida do Festival de São Firmino, em Pamplona (Ander Gillenea/AFP) O torero espanhol David Fandila (El Fandi) toca um touro de luta de Fuente Ymbro depois de fazer o último impulso tirando a vida do animal durante a quarta corrida do Festival de São Firmino, em Pamplona.

19. Festival de São Firmino na Espanha zoom_out_map 19/22 Uma vaca selvagem acerta um participante durante o quinto dia da tradicional corrida de touros do Festival de São Firmino, na Espanha (Susana Vera/Reuters) Uma vaca selvagem acerta um participante durante o quinto dia da tradicional corrida de touros do Festival de São Firmino, na Espanha.

20. Festival de São Firmino na Espanha zoom_out_map 20/22 Os touros de luta de Victoriano del Rio durante a sexta corrida de touros do festival de São Firmino em Pamplona, no norte da Espanha (Ander Gillenea/AFP) Os touros de luta de Victoriano del Rio fazem a curva de Mercaderes-Estafeta durante a sexta corrida de touros do festival de São Firmino em Pamplona, no norte da Espanha.

21. Festival de São Firmino na Espanha zoom_out_map 21/22 Os touros de combate de Puerto de San Lorenzo perdeguem participantes durante a terceira corrida de touros do festival de São Firmino, em Pamplona, ​​na Espanha (Ander Gillenea/AFP) Os touros de combate de Puerto de San Lorenzo foram às ruas entre os participantes durante a terceira corrida de touros do festival de São Firmino, em Pamplona, ​​na Espanha