Católicos celebram o dia de Santo Antônio

zoom_out_map 1/9 Fiéis participam das comemorações e missas em homenagem ao Dia de Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro e protetor dos pobres, no Convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, centro do Rio de Janeiro, RJ. (Yasuyoshi Chiba/AFP) Fiéis participam das comemorações e missas em homenagem ao Dia de Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro e protetor dos pobres, no Convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, centro do Rio de Janeiro, RJ.

zoom_out_map 2/9 Objetos de decoração com imagens de santos são vendidas do lado de fora do Convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro (Pilar Olivares/Reuters) Objetos de decoração com imagens de santos são vendidas do lado de fora do Convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro

zoom_out_map 3/9 Fiéis rezam em frente a igreja diante de uma imagem de Santo Antônio, protetor dos pobres, no Rio de Janeiro (Pilar Olivares/Reuters) Fiéis rezam em frente a igreja diante de uma imagem de Santo Antônio, protetor dos pobres, no Rio de Janeiro

zoom_out_map 4/9 Mulheres aguardam para receber a benção no Dia de Santo Antônio, no Rio de Janeiro (Pilar Olivares/Reuters) Mulheres aguardam para receber a benção no Dia de Santo Antônio, no Rio de Janeiro

zoom_out_map 5/9 Mulher vende artigos religiosos durante a celebração do Dia de Santo Antônio, no Largo da Carioca, no Centro do Rio de Janeiro (Pilar Olivares/Reuters) Mulher vende artigos religiosos durante a celebração do Dia de Santo Antônio, no Largo da Carioca, no Centro do Rio de Janeiro

zoom_out_map 6/9 Fiéis acendem velas para as orações em celebração do Dia de Santo Antônio no Rio de Janeiro (Pilar Olivares/Reuters) Fiéis acendem velas para as orações em celebração do Dia de Santo Antônio no Rio de Janeiro

zoom_out_map 7/9 Padre distribui o tradicional pão de Santo Antônio aos fiéis durante celebração no convento do Largo da Carioca, Centro do Rio de Janeiro (Yasuyoshi Chiba/AFP) Padre distribui o tradicional pão de Santo Antônio aos fiéis durante celebração no convento do Largo da Carioca, Centro do Rio de Janeiro

zoom_out_map 8/9 Padre distribui o tradicional pão de Santo Antônio aos fiéis durante celebração no convento do Largo da Carioca, Centro do Rio de Janeiro (Pilar Olivares/Reuters) Padre distribui o tradicional pão de Santo Antônio aos fiéis durante celebração no convento do Largo da Carioca, Centro do Rio de Janeiro