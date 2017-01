1. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 zoom_out_map 1/24 Omran Daqneesh, de cinco anos, senta sozinho em uma ambulância após sofrer ferimentos durante um ataque aéreo em Alepo, na Síria (Mahmud Rslan/Anadolu Agency/Getty Images)

2. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 2/24 Irmãos sírios choram ao se reencontrar em um hospital e saber da morte de outro irmão após bombardeio na cidade de Aleppo (Aleppo Media Centre/Reprodução)

3. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 3/24 Socorrista alemão da organização humanitária Sea-Watch segura o corpo de um bebê afogado, resgatado após naufrágio de uma embarcação com imigrantes na costa da Líbia (Christian Buettner/Eikon Nord GmbH Germany/Reuters/As imagens mais emocionantes de 2016)

4. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 4/24 O pequeno Carlinhos, mascote da Chapeconese, chora durante homenagem às vítimas do acidente aéreo na Colômbia na Arena Condá, em Chapecó (Ivan Pacheco/VEJA.com)

5. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 5/24 O repórter do Sportv, Guido Nunes, se emociona ao abraçar Alaide Padilha, mãe do goleiro Danilo Padilha, da Chapecoense, morto no desastre aéreo com a delegação da equipe na Colômbia (Suamy Beydoun/Agif/Folhapress)

6. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 6/24 A aeromoça indiana Nidhi Chaphekar virou um dos símbolos das vítimas dos ataques terroristas ao aeroporto de Bruxelas, na Bélgica, ao ser fotografada ferida e coberta de poeira (: Ketevan Kardava/Georgian Public Broadcaster/AP)

7. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 7/24 Mulher chora e abraça seus filhos em um memorial às vítimas dos ataques em Bruxelas, na Bélgica (Vincent Kessler/Reuters)

8. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 8/24 Homem é resgatado por um membro da organização humanitária Proactiva Open Arms na costa da Líbia no Mar Mediterrâneo (Aris Messinis/AFP)

9. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 9/24 Garoto afegão de cinco anos comoveu o mundo ao aparecer vestindo uma "camisa" feita com uma sacola plástica com o nome de Lionel Messi (STR/AFP)

10. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 10/24 Mulher é vista ferida após ataque aéreo em um bairro controlado por rebeldes em Alepo, na Síria (Abdalrhman Ismail/Reuters)

11. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 11/24 Mylene Helena Ferreira segura seu filho David, de cinco meses, que nasceu com microcefalia, em Recife (Mario Tama/Getty Images)

12. Retrospectiva 2016: Ataque na boate Pulse, em Orlando 12/24 Amigos e familiares se abraçam do lado fora da Sede da Polícia de Orlando após ataque a tiros na boate Pulse. 50 pessoas morreram - 12/06/2016 (Steve Nesius/Reuters) Amigos e familiares se abraçam do lado fora da Sede da Polícia de Orlando após ataque a tiros na boate Pulse. 50 pessoas morreram - 12/06/2016

13. Andrei Karlov é assassinado na Turquia 13/24 O embaixador russo, Andrei Karlov, é assassinado em Ancara, na Turquia, durante discurso em uma galeria de arte - 19/12/2016 (Burhan Ozbilici/AP) O embaixador russo, Andrei Karlov, é assassinado em Ancara, na Turquia, durante discurso em uma galeria de arte - 19/12/2016

14. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 14/24 A ex-atleta Marcia Malsar carrega a tocha Paralímpica durante a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, no Maracanã (Lucas Uebel/Getty Images)

15. Jade Barbosa se machuca na apresentação de solo 15/24 Jade Barbosa é levada para fora da arena olímpica na cadeira de rodas após se machucar durante apresentação de solo - 11/08/2016 (Harry How/Getty Images)

16. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 16/24 O ginasta Samir Ait Said, da França, cai de mal jeito e sofre fratura grave durante qualificatórias do salto masculino nas Olimpíadas Rio 2016 (Scott Halleran/Getty Images)

17. Vôlei feminino - José Roberto Guimarães 17/24 O técnico José Roberto Guimarães com o neto após derrota da seleção feminina de vôlei nas quartas de finais contra a China, no Maracanazinho (Daniel Marenco/Agência o Globo)

18. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 18/24 Homens carregam bebês em meio escombros, após um ataque aéreo em setembro destruir edifícios em Alepo, na Síria (Ameer Alhalbi/AFP)

19. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 19/24 Uma boneca ao lado de um corpo é vista, após ataque terrorista com um caminhão que avançou contra a multidão durante as celebrações do Dia da Bastilha em Nice, na França (Eric Gaillard/Reuters)

20. Democratas lamentam derrota de Hillary Clinton 20/24 Democratas lamentam derrota de Hillary Clinton nas eleições presidenciais - 09/11/2016 (Robyn Beck/Angela Weiss/Don Emmert/Kena Betancur/Ryan McBride/AFP) Democratas lamentam derrota de Hillary Clinton nas eleições presidenciais - 09/11/2016

21. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 21/24 O urso polar 'Pizza' é fotografado no aquário da cidade de Guangzhou, na China. Pizza é o único urso polar vivo no sul da China e ficou conhecido como o urso polar mais triste do mundo (Zhong Zhenbin/Anadolu Agency/Getty Images)

22. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 22/24 Nikki Hamblin, da Nova Zelândia, ajuda a americana Abbey D'Agostino após uma trombada durante a prova dos 5000m nas Olimpíadas Rio 2016 (Ian Walton/Getty Images)

23. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 23/24 Alistair Brownlee carrega seu irmão pelos braços para completarem a prova de triatlo em Cozumel, no México (Elizabeth Ruiz/AFP)