As celebridades no Carnaval de São Paulo

1/16 A atriz Leona Cavalli posa para foto em camarote localizado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

2/16 A modelo e apresentadora Karina Bacchi posa para foto em camarote localizado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

3/16 A atriz Lívia Andrade posa para foto em camarote localizado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Deividi Correa/AgNews)

4/16 O ex-jogador Amaral posa para foto em camarote localizado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

5/16 A ginasta Daniele Hypólito posa para foto em camarote localizado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

6/16 O giansta Diego Hypólito posa para foto em camarote localizado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

7/16 O cantor Frank Aguiar posa para foto em camarote localizado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

8/16 O prefeito de São Paulo (SP), João Doria, cumprimenta público durante a primeira noite do desfile das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi - 24/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

9/16 O prefeito de São Paulo (SP), João Doria, acompanha o desfile da escola de samba Tom Maior no Sambódromo do Anhembi - 24/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

10/16 O vice-prefeito de São Paulo (SP), Bruno Covas, durante a primeira noite de desfiles no Sambódromo do Anhembi - 24/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

11/16 O prefeito de São Paulo (SP), João Doria, cumprimenta público durante a primeira noite do desfile das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi - 24/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

12/16 O prefeito de São Paulo (SP), João Doria (esq), o governador Geraldo Alckmin (centro) e a esposa Lu Alckmin (dir), posam para foto no Sambódromo do Anhembi, durante a primeira noite de desfiles das escolas de samba - 24/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

13/16 O cantor Ivo Meirelles realiza apresentação em camarote localizado no Sambódromo do Anhembi, em São Pauli (SP) - 24/02/2017 (Deividi Correa/AgNews)

14/16 O ministro da Cultura, Roberto Freire, durante a primeira noite dos desfiles das escolas de samba, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 24/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

15/16 O prefeito de São Paulo (SP), João Doria, cumprimenta público durante a primeira noite do desfile das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi - 24/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)