As celebridades na primeira noite do Carnaval do RJ

zoom_out_map 1/6 A atriz Juliana Paes no camarote do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 26/02/2017 (Bruno Massao/CamaroteN1/Divulgação)

zoom_out_map 2/6 A apresentadora Ticiane Pinheiro no camarote do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 26/02/2017 (CamaroteN1/Divulgação)

zoom_out_map 3/6 O humorista Sérgio Mallandro no camarote do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 26/02/2017 (Wallace Barbosa/AgNews)

zoom_out_map 4/6 Carol Sampaio em camarote no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 26/02/2017 (/AgNews)

zoom_out_map 5/6 A atriz Beth Goulart em camarote no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 26/02/2017 (Leotty Junior/AgNews)