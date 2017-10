A 28ª rodada do Brasileirão

zoom_out_map 1/11 Lucas Pratto comemora gol durante a partida entre São Paulo e Atlético (PR), válida pela 28ª rodada do Brasileirão no estádio do Pacaembu - 14/10/2017 (Alexandre Schneider/Getty Images) Lucas Pratto comemora gol durante a partida entre São Paulo e Atlético (PR)

zoom_out_map 2/11 Lucas Pratto comemora gol durante a partida entre São Paulo e Atlético (PR), válida pela 28ª rodada do Brasileirão no estádio do Pacaembu - 14/10/2017 (Alexandre Schneider/Getty Images) São Paulo e Atlético PR - Lucas Pratto

zoom_out_map 3/11 Torcida durante a partida entre São Paulo e Atlético (PR), válida pela 28ª rodada do Brasileirão no estádio do Pacaembu - 14/10/2017 (Alexandre Schneider/Getty Images) São Paulo e Atlético PR

zoom_out_map 4/11 Cueva durante a partida entre São Paulo e Atlético (PR), válida pela 28ª rodada do Brasileirão no estádio do Pacaembu - 14/10/2017 (Alexandre Schneider/Getty Images) Cueva - São Paulo e Atlético (PR)

zoom_out_map 5/11 Os jogadores do São Paulo antes da partida contra o Atlético (PR) válida pela 28ª rodada do Brasileirão no estádio do Pacaembu - 14/10/2017 (Alexandre Schneider/Getty Images) São Paulo e Atlético PR

zoom_out_map 6/11 Vitória do Vasco sobre o Botafogo, por 1 a 0, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol 2017, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) - 14/10/2017 (Alexandre Loureiro/Getty Images)

zoom_out_map 7/11 Partida entre Vasco e Botafogo, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol 2017, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) - 14/10/2017 (Alexandre Loureiro/Getty Images) Partida entre Vasco e Botafogo

zoom_out_map 8/11 O técnico do Botafogo, Jair Ventura durante partida contra o Vasco, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol 2017, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) - 14/10/2017 (Alexandre Loureiro/Getty Images) Partida entre Vasco e Botafogo

zoom_out_map 9/11 Partida entre Vasco e Botafogo, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol 2017, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) - 14/10/2017 (Alexandre Loureiro/Getty Images) Partida entre Vasco e Botafogo

zoom_out_map 10/11 Partida entre Vasco e Botafogo, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol 2017, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) - 14/10/2017 (Alexandre Loureiro/Getty Images) Partida entre Vasco e Botafogo