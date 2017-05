zoom_out_map 1/23 Visitante tira selfie em frente à obra "Escalade Beyonde Chromatic Lands", da artista americana Sheila Hicks, exposta na Bienal de arte de Veneza (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 2/23 Visitante observa sala com obra de Brigitte Kowanz e Erwin Wurm, exposta na 57ª Bienal de Arte de Veneza, na Itália (Awakening/Getty Images)

zoom_out_map 3/23 Obra "Formas escapándose del marco", de Juan Alberto Calzadilla Álvarez, e exposta na 57ª Bienal de arte de Veneza, que fica em cartaz até 26 de novembro, na Itália (Awakening/Getty Images)

zoom_out_map 4/23 Visitantes observam a obra "Horse Problem", da artista Claudia Fontes, na Bienal de arte de Veneza que fica em cartaz até novembro (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 5/23 Instalação na Bienal de Veneza expõe obra de Giorgio Andreotta Calò, Roberto Cuoghi e Adelita Husni-Bey, em Veneza, Itália (Awakening/Getty Images)

zoom_out_map 6/23 Artista Nina Canell posa ao lado de sua obra, exposta na Bienal de arte de Veneza, na Itália (Awakening/Getty Images)

zoom_out_map 7/23 57ª Bienal de Arte de Veneza (Awakening/Getty Images)

zoom_out_map 8/23 Visitante observa sala com obra da artista tcheca Jana Zelinska, exposta na 57ª Bienal de Arte de Veneza, na Itália (Vincenzo Pinto/AFP)

zoom_out_map 9/23 Visitante tira selfie em frente à obra "Lost and Found", da artista Sislej Xhafa, exposta na Bienal de arte de Veneza (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 10/23 Visitante observam a obra "Under the Sun", do grupo artístico Hypnotica Performance, na 57ª Bienal de arte de Veneza, na Itália (Awakening/Getty Images)

zoom_out_map 11/23 Visitante observam a obra "Sun Stand Still", da artista Gal Weinstein, na Bienal de arte de Veneza que fica em cartaz até novembro (Awakening/Getty Images)

zoom_out_map 12/23 Visitantes apreciam a obra "Reflection Model", do artista japonês Takahiro Iwasaki, na Bienal de arte de Veneza (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 14/23 Artista Juan Alberto Calzadilla Álvarez comparece ao primeiro dia de exposição da Bienal de arte de Veneza, na Itália (Awakening/Getty Images)

zoom_out_map 19/23 'Tiempos de la intuición' é a obra de artistas cubanos e está exposta na 57ª Bienal de arte de Veneza, na Itália (Awakening/Getty Images)

zoom_out_map 20/23 Visitante observam a obra "The Future os Color", do artista Polys Peslikas, na 57ª Bienal de arte de Veneza, na Itália. A Bienal fica em cartaz até 26 de novembro (Awakening/Getty Images)

zoom_out_map 21/23 Visitante observam a obra "If Only You Could See What I've Seen with Your Eyes", da artista Katja Novitskova, na 57ª Bienal de arte de Veneza, na Itália (Awakening/Getty Images)

zoom_out_map 22/23 Visitantes apreciam a obra "Imitazione di Cristo", de Roberto Cuoghi, na Bienal de arte de Veneza (Stefano Rellandini/Reuters)