Wimbledon: Thiago Monteiro avança à segunda rodada

O brasileiro Thiago Monteiro venceu em sua estreia no torneio de Wimbledon, nesta segunda-feira. O tenista, 100º colocado no ranking mundial, começou a partida atrás do australiano Andrew Whittington, mas conseguiu a virada e fechou o jogo em 3 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3, 7/6 (7-4) e 7/6 (7-5).

Na segunda rodada, o cearense enfrentará o russo Karen Khachanov, que eliminou o compatriota Andrey Kuznetsov, por 3 sets a 2. Também nesta segunda, o brasileiro Rogério Dutra Silva foi derrotado pelo francês Benoit Paire, número 46 do mundo, por 3 sets a 1, 6/4, 3/6, 7/6 (12-10) e 6/4.

Número 1 do mundo e atual defensor do título, Andy Murray enfrentou o cazaque Alexander Bublik, de 20 anos. Sem dificuldades, o britânico venceu a partida em sets diretos, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/2. Na segunda rodada, o anfitrião terá pela frente o alemão Dustin Brown, que derrotou o português João Sousa por 3 sets a 1.