Wimbledon: Nadal é eliminado em partida de cinco horas

Rafael Nadal esteve perto de alcançar uma épica virada nas oitavas de final de Wimbledon, mas após quase cinco horas de partida, não conseguiu. O espanhol, que buscou o empate depois de perder dois sets, saiu derrotado pelo luxemburguês Gilles Muller por 3 a 2, com parciais de 6/3, 6/4, 3/6, 4/6 e 15/13, nesta segunda-feira.

Esta é a primeira vez que Muller, número 26 do mundo, chega às quartas de final do torneio britânico. O tenista de Luxemburgo terá como adversário o croata Marin Cilic, sétimo cabeça de chave do Grand Slam, que eliminou o espanhol Roberto Bautista com um triplo 6/2.

Curiosamente, esta é a segunda vez que Muller venceu Nadal em Wimbledon. Em 2005, ele eliminou o espanhol na segunda rodada, por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6, 6/3 e 6/4. Com a derrota na partida de 2017, Nadal perderá a chance de assumir o topo do ranking mundial. Atual vice-líder, o espanhol precisava chegar à final e torcer pela eliminação do líder Andy Murray, que já está nas quartas de final.

O britânico e o suíço Roger Federer venceram suas partidas com tranquilidade. Murray eliminou o francês Benoit Paire, por 3 sets a 0, 7/6 (7-1), 6/4 e 6/4, enquanto o número 5 do mundo venceu o búlgaro Grigor Dimitrov, 6/4 ,6/2 e 6/4. O sérvio Novak Djokovic também jogaria nesta segunda, mas a longa duração da partida de Nadal adiou sua disputa contra o francês Adrian Mannarino para esta terça, às 9h.

(Com EFE)