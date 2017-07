Wimbledon: Bia Haddad não resiste a número 2 do mundo

A brasileira Beatriz Haddad Maia tentou, mas não conseguiu superar a vice-líder do ranking mundial, a romena Simona Halep, nesta quarta-feira. Em partida válida pela segunda rodada de Wimbledon, Bia foi derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Na primeira parcial, Bia chegou a quebrar duas vezes o saque de Halep e a sacar para o set, mas não conseguiu manter o ritmo e recebeu as devoluções. Na reta final, sofreu a terceira quebra e perdeu por 7/5. No segundo set, Halep teve maior controle a partir do quinto game, onde forçou a brasileira a salvar três break points. Na sequência, venceu quatro consecutivos e fechou a partida em 6/3.

Na próxima rodada, Simona Halep terá pela frente a chinesa Shuai Peng, 37ª do mundo, que surpreendeu nesta quarta ao derrotar com tranquilidade a espanhola Carla Suárez-Navarro, cabeça de chave 25, por 2 sets a 0, duplo 6/2.

Apesar da derrota, Bia Haddad não está fora do torneio britânico. Pela chave de duplas, a brasileira estreará nesta quinta-feira, ao lado da croata Ana Konjuh. A parceria enfrentará a americana Abigail Spears e a eslovena Katarina Srebotnik.