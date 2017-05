Vôlei: Rio de Janeiro vai às semifinais do Mundial de Clubes

O Rio de Janeiro continua na briga pelo título do Mundial de clubes do vôlei feminino. Na noite dessa quinta-feira, a equipe brasileira superou o Dínamo Moscou, da Rússia, por 3 sets a 1 (25/23, 23/25, 25/23 e 25/23), em Kobe, no Japão, e avançou à semifinal da competição. O destaque da partida foi a ponteira Drussyla, que foi a maior pontuadora do confronto, empatada com a russa Nataliya Goncharova, com 22 acertos.

O time carioca agora terá pela frente o Volero Zurich, da Suíça, que eliminou o Osasco, na madrugada desta sexta-feira. As paulistas foram superadas por 3 sets a 0 (27/25, 25/22 e 25/18). Mesmo com a derrota, a ponteira Tandara foi a principal pontuadora, com 14 pontos para o Osasco. Pelo time suíço, a ucraniana Olesia Rykhliuk foi a maior pontuadora, com 12 acertos.

Com a vitória, o Rio de Janeiro terminou sua participação na fase de grupos do torneio no segundo lugar do Grupo A, atrás apenas do Vakifbank Istanbul, da Turquia. Já o Osasco deixa o Mundial na terceira colocação do Grupo B, atrás do Volero Zurich e do Eczacibasi Vitra, também da Turquia.

O confronto entre as equipes da Suíça e do Rio está agendada para as 3h40 (de Brasília) deste sábado. Já a outra semifinal do Mundial de Clubes envolverá os dois times turcos: Vakifbank Istanbul e Eczacibasi Vitra, às 0h55.

(Com Gazeta Press)