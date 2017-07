Vôlei: Brasil derrota EUA e vai à final da Liga Mundial

A seleção brasileira de vôlei teve boa atuação e derrotou nesta sexta-feira os Estados Unidos na semifinal da Liga Mundial, na Arena da Baixada, em Curitiba. Empurrada pela torcida, a seleção venceu por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 23/25, 25/20 e 25/19 e está na decisão, que será disputada neste sábado, às 23h (de Brasília), também no estádio do Atlético-PR.

A equipe treinada por Renan Dal Zotto ainda aguarda a definição do adversário. A outra partida semifinal, entre França e Canadá, será nesta sexta, às 17h40.

Apesar da derrota, o maior pontuador da partida foi o americano Taylor Sander, com 20 acertos. Pelo lado brasileiro, o destaque foi o oposto Wallace, com 18. O central Lucão e o ponta Maurício Borges também tiveram boas atuações, com 12 e 10 pontos, respectivamente.

O Brasil é o maior vencedor da Liga Mundial, com nove títulos (1993, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 e 2010) e quer encerrar um jejum de sete anos sem o troféu.