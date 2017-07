Vôlei: Arena da Baixada recebe fase final da Liga Mundial 2017

Um estádio de futebol, adaptado para receber uma quadra no meio do gramado e assentos para cerca de 30.000 pessoas, será o palco da fase final da Liga Mundial de vôlei 2017, a partir desta terça-feira. Seis países, divididos inicialmente em dois grupos de três, disputarão o título na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo inaugural será o da seleção brasileira diante do Canadá, às 15h05, pelo Grupo A.

Um dos jogadores mais experientes do time, o levantador e capitão Bruninho, citou a expectativa para a estreia no estádio do Atlético-PR. “Estamos tentando lidar bem com o frio. Estamos usando roupas térmicas e temos que nos acostumar com isso. É um estádio, é muito maior do que estamos acostumados, mas tudo isso faz parte. Temos que nos adaptar e chegar nas melhores condições possíveis para a partida de terça-feira.”

O técnico Renan Dal Zotto elogiou a estrutura do arena, que foi utilizada na Copa do Mundo de 2014 e já recebeu outros eventos, como o UFC 198. “O palco está muito bonito. Conseguimos assimilar bastante a situação de tempo de bola, ter um pouco de referência, já que é difícil adquirir isso em um estádio de futebol.”

No último ano, ainda sob o comando do técnico Bernardinho, a seleção brasileira disputou uma partida amistosa na Arena da Baixada em comemoração ao título dos Jogos Olímpicos de 2016 e venceu Portugal.

Equilíbrio – A equipe brasileira conquistou seis vitórias em nove partidas na fase classificatória e só não foi melhor que a França, que integra o Grupo B junto com Estados Unidos e a atual campeã Sérvia. Depois do Canadá, o Brasil enfrentará a Rússia, nesta quinta-feira. As duas melhores de cada chave se classificam às semifinais.

A expectativa é por uma das mais difíceis fases finais dos últimos anos. Para o técnico do Brasil, Renan Dal Zotto, é impossível destacar um favorito ao título. São seis equipes que podem chegar a conquista do título sem a menor sombra de dúvidas.”

O Brasil é o maior vencedor da Liga Mundial com nove títulos (1993, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 e 2010) e quer encerrar um jejum de sete anos sem o troféu. O torneio termina no próximo domingo, 9.

(com Estadão Conteúdo)