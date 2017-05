Vídeo mostra Usain Bolt cavando cova para amigo atleta na Jamaica

O velocista jamaicano multicampeão Usain Bolt foi filmado ajudando a cavar a sepultura de seu amigo Germaine Mason. As informações são do jornal britânico The Independent, e o vídeo foi divulgado neste domingo (veja abaixo). Ele morreu dia 20 de abril, em razão de um acidente de moto ocorrido na Jamaica.

Bolt aparece em um vídeo usando uma pá para retirar terra no local destinado ao enterro do amigo, na cidade jamaicana de Portland. O velocista era próximo dele e publicou uma imagem do atleta em seu Instagram há duas semanas, como homenagem.

Mason também era nascido na Jamaica e ganhou a prata no salto em altura na Olimpíada de Pequim em 2008 representando a Inglaterra. Ele morreu aos 34 anos, quando pilotava junto com um grupo de amigos. O atleta teria perdido o controle de sua moto e faleceu no local.

De acordo com as autoridades, Bolt estava presente nos primeiros instantes após o acidente, bastante abalado, mas não há confirmação de que o atleta também integrava o grupo de motociclistas.