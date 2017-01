Uniformes que seriam usados pela Chapecoense são recuperados

O jornalista Rafael Henzel, um dos sobreviventes do acidente aéreo que matou 71 pessoas entre membros da delegação da Chapecoense, jornalistas e tripulantes no fim de novembro, revelou nesta terça-feira que uniformes da equipe catarinense, incluindo a camisa que seria usada pelo lateral Alan Ruschel na partida contra o Atlético Nacional, foram encontrados.

O jogador, que também sobreviveu à queda do avião, teve sua camisa, de número 89, achada por jovens colombianos que seguem em busca de resquícios do acidente, como roupas, calçados, documentos, entre outros. Em sua postagem no Facebook, Henzel elogiou o comportamento dos colombianos que, desde a tragédia, em 29 de novembro, vêm mostrando extrema solidariedade.

“Um grupo de jovens de La Union, onde ocorreu o acidente de novembro, resolveu uma campanha para recuperar roupas, calçados, documentos e outros objetos de quem estava no voo da Lamia. O que for encontrado, ou devolvido por quem levou de recordação, será entregue no jogo da Chape pela Recopa. Surpreendente”, escreveu Henzel.

Além da foto da camisa de Ruschel, o jornalista divulgou outra em que jovens colombianos aparecem com camisas, calções e até chuteiras encontradas no local do acidente. A Chapecoense, campeã da Copa Sul-Americana, e o Atlético Nacional, vencedor da Libertadores, se enfrentarão na final da Recopa Sul-Americana de 2017, ainda sem data marcada.