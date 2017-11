Tribunal aumenta pena de Pistorius para mais de 13 anos de prisão

Um tribunal sul-africano aumentou nesta sexta-feira para 13 anos e 5 meses de prisão a pena do ex-atleta paralímpico Oscar Pistorius pelo assassinato de sua namorada, Reeva Steenkamp. O juiz Willie Seriti, da Corte Suprema de Apelação em Bloemfontein, mais que dobrou a condenação original de seis anos imposta pelo tribunal de Pretória em 2016.

A promotoria havia recorrido desta condenação para exigir uma pena mais severa, qualificando a primeira de “escandalosamente inapropriada”. Os promotores argumentaram no começo do mês que Pistorius nunca demonstrou um verdadeiro arrependimentos depois de ter matado a namorada. “Um dos elementos essenciais de uma sentença equilibrada é que ela deve refletir a gravidade do crime”, disse à corte a promotora Andrea Johnson.

Na noite de 13 para 14 de fevereiro de 2013, Pistorius matou, em sua casa, sua companheira, Reeva Steenkamp, que se trancou no banheiro, com quatro disparos. Ele sempre se declarou inocente, assegurando ter achado que um ladrão entrara em sua propriedade em Pretória, e alega ter atirado tomado pelo pânico.

O atleta, apelidado de “Blade Runner” se tornou uma lenda em Londres-2012, onde se tornou o primeiro atleta amputado a participar nos Jogos Olímpicos.