Top 10 de venda de camisas na América tem 3 clubes brasileiros

Apesar da grave crise econômica do país, milhões de torcedores pelo Brasil continuam comprando camisas de seus times de futebol – que não saem por menos de 200 reais. Pelo menos é o que garante a agência Euroamericas Sport Marketing, que divulgou um estudo sobre os 10 clubes que mais vendem camisas no continente americano. Três clubes brasileiros estão no top 10: o Flamengo (terceiro colocado), seguido por Corinthians (quarto) e São Paulo (décimo).

A agência revela que o Chivas Guadalajara, do México, foi o clube que mais vendeu camisas no continente em 2016, com mais de 2,3 milhões de peças. O Flamengo, que ainda fica atrás do Boca Juniors, também ultrapassou a marca de 2 milhões, cerca de 300.000 a mais que o Corinthians.

O Atlético Nacional, da Colômbia, campeão da Libertadores, é o sexto. Seu uniforme não é vendido em lojas brasileiras, o que certamente teria aumentado a conta após a comoção causada com a tragédia da Chapecoense. Há apenas um clube dos Estados Unidos na lista, o Los Angeles Galaxy, clube que teve o ídolo inglês Steven Gerrard em 2016. A Euroamericas Sport Marketing não detalhou seu método para chegar aos números finais do estudo.

Os 10 clubes que mais venderam camisas na América em 2016:

Chivas Guadalajara (México) – 2,345,000

Boca Juniors (Argentina) – 2,233,000

Flamengo (Brasil) – 2,037,122

Corinthians (Brasil) – 1,713,789

América (México) – 1,668,908

Atlético Nacional (Colômbia) – 1,276,098

River Plate (Argentina) – 1,234,000

Monterrey (México) – 1,122,000

Los Angeles Galaxy (Estados Unidos) – 998,090

São Paolo (Brasil) – 977,000