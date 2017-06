Tiger Woods revela drama: dores, insônia e ‘ajuda profissional’

O golfista americano Tiger Woods, uma das grandes personalidades da história do esporte, usou sua conta no Twitter nesta segunda-feira para detalhar o drama pessoal que vem enfrentando. Três semanas depois de ser detido por supostamente dirigir sob efeito de álcool – ele alegou ter misturado remédios -, o atleta de 41 anos revelou sofrer de dores nas costas e insônia.

“Atualmente estou recebendo ajuda profissional para gerenciar meus medicamentos e as formas de lidar com as minhas dores nas costas e distúrbio do sono. Quero agradecer a todos pelo incrível apoio e compreensão, especialmente os fãs e jogadores do tour”, escreveu, em um breve comunicado.

Woods, que apareceu completamente desorientado em imagens divulgadas pela polícia da Flórida, foi detido em 29 de maio e liberado horas depois. “Eu quero que o público saiba que o álcool não estava envolvido. O que aconteceu foi uma reação inesperada por conta de medicamentos. Eu não sabia que a mistura de medicamentos tinha me afetado tão fortemente”, afirmou Woods, dias depois.

Woods é até hoje um dos atletas mais bem pagos do mundo, graças a acordos publicitários. Seu último grande título, porém, foi em 2008. Desde então, ele teve uma série de lesões e se envolveu em escândalos de ordem pessoal. Em 5 de julho, ele comparecerá ao tribunal para explicar sua última detenção.