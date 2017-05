Tenista é expulso de Roland Garros após beijar jornalista à força

O tenista francês Maxime Hamou teve sua credencial de Roland Garros retirada nesta terça-feira como punição por ter agarrado e beijado uma jornalista de televisão após sua eliminação na primeira rodada do torneio, em derrota para o uruguaio Pablo Cueva, por 3 sets a 0. “A administração do torneio decidiu revogar a credencial de Maxime Hamou devido a seu comportamento repreensível com uma jornalista ontem”, informou a Federação Francesa de Tênis (FFT) em comunicado.

Durante uma entrevista, Hamou, que atendia a um fã, puxou a repórter Maly Thomas pelo ombro e lhe deu beijos à força no pescoço. Apesar de a jornalista ter demonstrado constrangimento e ter tentado se soltar, o tenista número 287 do ranking da ATP seguiu tentando beijá-la até que a conversa fosse interrompida. “Lamentamos sinceramente o incidente que ocorreu durante a entrevista de ontem entre Maly Thomas e Maxime Hamou“, disse a emissora Eurosport em um comunicado.

“O comportamento do entrevistado foi altamente impróprio, e não compactuamos com tal conduta de maneira nenhuma.” “Maly é uma jornalista altamente respeitada e estamos satisfeitos por um pedido de desculpa pleno estar sendo oferecido”, completou.

(com Reuters)