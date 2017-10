Tênis: romena Simona Halep é a nova número 1 do mundo

Simona Halep é, enfim, a nova número 1 do mundo do tênis. Após três tentativas frustradas nesta temporada, a tenista da Romênia foi oficializada como a líder do ranking da WTA nesta segunda-feira. Ela desbancou a espanhola Garbiñe Muguruza, que caiu para o segundo lugar após um “reinado” de apenas quatro semanas. Já a brasileira Beatriz Haddad Maia alcançou o melhor ranking de sua carreira.

Ao alcançar os 6.175 pontos no ranking – apenas 40 a mais que Muguruza -, Halep se tornou a 25ª tenista da história a ocupar a posição de número 1. E a quinta a liderar o ranking somente neste ano, que já teve a americana Serena Williams, a alemã Angelique Kerber e a checa Karolina Pliskova no topo nesta temporada.

Halep subiu ao topo apesar da derrota do último domingo, na final do Torneio de Pequim, diante da francesa Caroline Garcia, outro destaque do ranking desta segunda. Em franca ascensão no circuito, a tenista de 23 anos subiu seis posições e é a nona colocada. Garcia conquistou dois títulos em sequência: Pequim e Wuhan.

O Top 10 teve outras mudanças: Pliskova subiu para o terceiro posto, enquanto a ucraniana Elina Svitolina caiu para o quarto. A letã Jelena Ostapenko ganhou uma posição e subiu para o 7º lugar, mesmo com a queda na semifinal em Pequim. O mesmo aconteceu com a russa Svetlana Kuznetsova, oitava colocada.

Outro destaque do ranking foi o retorno da russa Maria Sharapova à lista das 100 melhores do mundo. Ela não aparecia nesta relação desde outubro do ano passado. Agora é a 86ª colocada, posição que lhe permite entrar direto nas chaves principais dos torneios de Grand Slam – ela precisou de convite para jogar o US Open, em agosto.

Entre as brasileiras, Bia Haddad segue sua subida no ranking. Ela igualou nesta segunda sua melhor colocação, ao aparecer na 58ª colocação, uma acima da semana passada e a mesma de duas semanas atrás. A tenista ganhou a posição apesar de ter sido eliminada logo na estreia em Pequim. Nesta semana, ela copetirá em Tianjin, na China.

As 20 primeiras colocadas do ranking da WTA:

1.º – Simona Halep (ROM), 6.175 pontos

2.º – Garbiñe Muguruza (ESP), 6.135

3.º – Karolina Pliskova (RCH), 5.605

4.º – Elina Svitolina (UCR), 5.465

5.º – Venus Williams (EUA), 4.642

6.º – Caroline Wozniacki (DIN), 4.640

7.º – Jelena Ostapenko (LET), 4.510

8.º – Svetlana Kuznetsova (RUS), 4.005

9.º – Caroline Garcia (FRA), 3.860

10.º – Johanna Konta (ING), 3.795

11.º – Dominika Cibulkova (ESL), 3.330

12.º – Angelique Kerber (ALE), 3.181

13.º – Kristina Mladenovic (FRA), 3.035

14.º – Madison Keys(EUA), 2.823

15.º – CoCo Vandeweghe (EUA), 2.819

16.º – Sloane Stephens (EUA), 2.722

17.º – Petra Kvitova (RCH), 2.532

18.º – Agnieszka Radwanska (POL), 2.370

19.º – Elena Vesnina (RUS), 2.300

20.º – Anastasija Sevastova (LET), 2.295

58.º – Beatriz Haddad Maia (BRA), 990

344.º – Teliana Pereira (BRA), 119

394.º – Paula Cristina Gonçalves (BRA), 93