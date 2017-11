Tênis: Dimitrov vence ATP Finals e admite surpresa

O búlgaro Grigor Dimitrov conquistou neste domingo o título mais importante de sua carreira, o do ATP Finals de Londres, ao bater o belga David Goffin por 2 sets 1, com parciais de 7-5, 4-6 e 6-3, em duas horas e 30 minutos. Após a partida, o campeão admitiu ter se surpreendido com seu próprio desempenho no torneio que fecha a temporada de tênis e reúne os oito melhores atletas do ano.

“Acho que merecia estar aqui, mas não podia imaginar algo tão grande e tão bom. Foi a semana mais linda da minha vida”, afirmou. Com o resultado, Dimitrov fechará o ano na terceira colocação do ranking da ATP, apenasa atrás de Rafael Nadal e Roger Federar. E espera descansar bem para 2018.

“Não tenho de treinar amanhã. Vai ser ótimo acordar e poder fazer tudo o que quiser. Como tenista, você não tem muita liberdade e, se quer alcançar o topo, não há como pegar atalhos”, afirmou o atleta de 26 anos, que iniciou o torneio como sexto do mundo.

Derrotado na decisão, Goffin, que derrotou Nadal, na fase de grupos, e Federer, nas semifinais, se disse satisfeito com sua campanha. “Dei tudo de mim e não me arrependo de nada. Foi uma semana genial, acho que sou um jogador melhor”, disse o belga, que ainda disputará a final da Copa Davis contra a França.

(com agência EFE)