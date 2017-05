Tênis: brasileira Bia Haddad chega ao top 100 após título

Bia Haddad Maia já é uma das 100 melhores tenistas do mundo. Um dia depois de conquistar o título de torneio de Cagnes-Sur-Mer, na França, a tenista paulista de 20 anos apareceu na 100ª colocação do ranking da WTA divulgado nesta segunda-feira. A alemã Angelique Kerber voltou ao topo do ranking.

Neste domingo, Bia Haddad conquistou o principal título de sua carreira ao derrotar a suíça Jil Teichmann por 2 sets a 0, com duplo 6/3 e se tornou a sétima brasileira na história a chegar ao top 100. A entrada nesta lista praticamente garante a brasileira na chave principal de Wimbledon, em julho, que dá vaga direta às 104 melhores do ranking. Antes, Bia disputará o qualifying de Roland Garros.

Kerber – Mesmo sem brilhar no circuito nas últimas semanas (deixou o Masters 1000 de Madri nas oitavas de final), Angelique Kerber retomou a liderança do ranking da WTA. Ela desbancou a americana Serena Williams, afastada das competições porque está grávida. A checa Karolina Pliskova segue na terceira posição. Já a quarta colocada agora é a romena Simona Hale, campeã em Madri.

Ranking da WTA em 15 de maio de 2017:

1.º – Angelique Kerber (ALE), 7.035 pontos

2.º – Serena Williams (EUA), 6.110

3.º – Karolina Pliskova (RCH), 6.010

4.º – Simona Halep (ROM), 5.205

5.º – Dominika Cibulkova (ESL), 4.480

6.º – Johanna Konta (ING), 4.330

7.º – Garbiñe Muguruza (ESP), 4.287

8.º – Svetlana Kuznetzova (RUS), 4.260

9.º – Agnieszka Radwanska (POL), 4.195

10.º – Caroline Wozniacki (DIN), 3.915

11.º – Elina Svitolina (UCR), 3.780

12.º – Venus Williams (EUA), 3.752

13.º – Madison Keys (EUA), 3.162

14.º – Kristina Mladenovic (FRA), 2.965

15.º – Elena Vesnina (RUS), 2.875

16.º – Petra Kvitova (RCH), 2.780

17.º – Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.590

18.º – Anastasija Sevastova (LET), 2.135

19.º – CoCo Vandeweghe (EUA), 2.082

20.º – Kiki Bertens(HOL), 2.064

100.º – Beatriz Haddad Maia (BRASIL), 598

252.º – Teliana Pereira (BRASIL), 198

292.º – Paula Cristina Gonçalves (BRASIL), 154

410.º – Laura Pigossi (BRASIL), 84