Técnico do Atlético-GO reaparece por 7 minutos. E some de novo

O técnico do Atlético-GO, Marcelo Cabo, reapareceu brevemente em seu apartamento nesta segunda-feira, mas depois sumiu novamente, informou o tenente-coronel da Polícia Militar, Wellington Urzêda. Atual campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, Cabo esteve desaparecido desde às 3h02 da madrugada de domingo até às 15h48 desta segunda, quando retornou ao apartamento onde mora, em Goiânia, antes de “sumir” novamente.

Marcelo teria chegado ao local onde mora em um táxi e lá permaneceu por cerca de sete minutos. No entanto, sem qualquer explicação, deixou o prédio no mesmo veículo em que chegou. O técnico ainda não se manifestou sobre o motivo e as circunstâncias do desaparecimento.

“Aquela linha de investigação de que poderia ser homicídio ou latrocínio está descartada. Ele não veio no carro dele, não significa que não pode ter havido crime. Ele pode estar sendo obrigado a fazer alguma coisa. A polícia está verificando agora se houve saque na conta dele, se levaram alguma coisa, mas aquela linha inicial de investigação está descartada. Graças a deus, ele está vivo”, explicou o coronel Urzeda, que também é conselheiro do Atlético-GO, à Rádio 730 AM.

O policial também falou sobre o breve contato de Marcelo com aqueles que o viram adentrar seu prédio. “O pessoal que teve contato visual com ele, o abraçou, verificou que ele não tinha hematomas aparentes, nem sujeira no corpo, na roupa, ou qualquer mancha de sangue. Então, estava aparentemente normal.”

O clube expôs a situação no início da tarde, após reiteradas tentativas de manter contato com o profissional, que havia participado de uma reunião com amigos após o amistoso do Atlético-GO contra o Gama, na noite de sábado, em Goiânia.

Por volta das 2h20 de domingo, ele chegou em casa e teria conversado por telefone com um de seus filhos. Às 3h02, as câmeras de segurança do prédio onde mora registraram a saída de Marcelo. Ele deixou o local em seu carro, um Fiat Palio, que estava na frente do edifício e não na garagem.

“O Marcelo Cabo tem uma vida tranquila, não é da noite. Ele é muito discreto e não tem histórico de situação como esta. Isto nos intriga”, destacou Urzeda. O Atlético chegou a registrar o desaparecimento do técnico na Delegacia de Investigações Criminais (Deic). A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso e o delegado Kleyton Manoel Dias concedeu entrevista sobre o início das investigações, destacando que todas as linhas de investigações estavam abertas.

Marcelo Cabo, de 50 anos, é carioca e começou a carreira como treinador do Bangu, em 2004. Foi auxiliar de Jorginho no Vasco e trabalhou como observador no primeiro trabalho de Dunga como técnico da seleção brasileira, entre 2006 e 2010. Cabo foi contratado pelo clube goianiense em maio de 2016 e levou o time ao título da Série B, com dez pontos de vantagem sobre o segundo colocado Avaí.

(com Estadão Conteúdo)