Surfe: Gabriel Medina estreia com vitória na etapa da França

Nesta quinta-feira, o brasileiro Gabriel Medina fez boa estreia em Hossegor, na abertura da etapa da França do Circuito Mundial de Surfe. O campeão mundial de 2014 venceu a sua bateria e avançou direto à terceira fase. Já Adriano de Souza, o Mineirinho, precisou da repescagem para seguir vivo na disputa.

Medina entrou nas ondas francesas ao lado do local Jeremy Flores e do italiano Leonardo Fioravanti. Apesar do forte conhecimento na etapa, já que foi campeão em 2011 e 2015 e vice em 2013 e 2016, o brasileiro só assumiu a liderança de sua bateria nos minutos finais, ao alcançar 15,86. Flores fechou a participação com 15,27 e Fioravanti com 13,26.

Entrando na água logo na primeira bateria do dia, Mineirinho não foi tão bem quanto Medina. Ele anotou 10,77, insuficiente para superar o australiano Stuart Kennedy, com 12,00. O norte-americano Conner Coffin foi ainda pior, com 6,33. Com a derrota, o campeão mundial de 2015 precisou passar pela repescagem. Na disputa, superou o australiano Josh Kerr por 15,97 a 13,00. Os adversários de Mineirinho e de Medina na terceira fase ainda não foram definidos.

Outros sete brasileiros entraram na água nesta quinta. Além de Medina, somente Ian Gouveia conquistou a vaga direta na terceira fase. Em sua bateria, ele superou o experiente australiano Mick Fanning, por 15,57 a 15,27. O português Frederico Morais obteve 12,16.

Já os demais precisaram passar pela repescagem. Com 12,50, Wiggolly Dantas foi superado pelo australiano Matt Wilkinson, com 13,77. O compatriota Josh Kerr, fez 10,76. Caio Ibelli, também foi derrotado em uma dupla de australianos.O brasileiro, que fez 15,33, não conseguiu bater os 15,57 de Ethan Ewing. Julian Wilson completou a disputa, com 9,13.

Italo Ferreira, por sua vez, foi batido pelo atual campeão mundial, o havaiano John John Florence por 15,67 a 15,60. O também havaiano Keanu Asing completou a bateria, com 5,10. Jadson André marcou 10,74, contra 12,74 do havaiano Sebastian Zietz – o australiano Connor O’Leary obteve 10,57. Na repescagem, porém, o brasileiro foi eliminado ao ser derrotado pelo norte-americano Kolohe Andino, 13,50 a 12,60.

Em uma bateria com dois brasileiros, Filipe Toledo bateu Miguel Pupo por 11,43 a 9,14, mas não superou o francês Joan Duru por 18,00. Na segunda fase, valendo a permanência na disputa, os dois brasileiros voltaram a se enfrentar. Desta vez, Pupo foi melhor e bateu Filipinho por 12,27 a 8,50. A próxima chamada da etapa francesa será na madrugada desta sexta-feira, às 3h (de Brasília).

(Com Estadão Conteúdo)