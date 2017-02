Stephen Curry ironiza patrocinador e critica Donald Trump

Depois de LeBron James criticar Donald Trump, foi a vez de Stephen Curry, armador do Golden State Warriors, manifestar-se contra o presidente dos Estados Unidos. O jogador rebateu o próprio CEO de sua patrocinadora, a Under Armour, que recentemente elogiou Trump.

Na última terça-feira, Kevin Plank afirmou que o presidente americano é um “real asset”, um “verdadeiro ativo” para os Estados Unidos. Durante entrevista nesta quarta, Curry reagiu com ironia. “Concordo com esta descrição sobre Trump. Se você remover o ‘et’ de ‘asset’”, disparou, transformando “ativo” num palavrão, algo como “um verdadeiro idiota”. Curry apoiou a candidatura da democrata Hillary Clinton durante as eleições presidenciais.

O jogador ainda explicou que não se importaria com uma relação próxima entre Plank e Trump, mas não gostaria que a Under Armour adotasse os mesmos valores do atual presidente dos EUA. “Se eu perceber que a liderança da empresa não está alinhada com meus valores, então não existe dinheiro ou plataforma que me impeça de pular fora”, disse o astro.