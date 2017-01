São Paulo bate Corinthians nos pênaltis e conquista a Florida Cup

Em plena pré-temporada, Corinthians e São Paulo se enfrentaram na decisão da Florida Cup e, apesar do discurso de que o mais importante era a preparação e não o resultado, os jogadores entraram pilhados – Kazim e Maicon foram expulsos – e fizeram um jogo tenso e pegado, especialmente no primeiro tempo. No final, o herói foi o goleiro Sidão, que defendeu duas cobranças de pênalti e garantiu a vitória são-paulina por 4 a 3 após o empate por 0 a 0 no tempo regulamentar.

O goleiro já havia sido o destaque nas semifinais, quando também pegou dois pênaltis contra o River Plate. Por causa das defesas de Sidão na decisão deste sábado, nos chutes de Fellipe Bastos e Marciel, o técnico Rogério Ceni, responsável direto por sua contratação, levantou o primeiro título de sua carreira como treinador.

Pela primeira vez realizado fora do Brasil, o Majestoso teve todos os ingredientes de um grande clássico de futebol, com boas disputas, brigas e chances perdidas. O detalhe interessante é que a torcida presente no Estádio Bright House Networks, em Orlando, conviveu pacificamente e apenas fez festa.

(Com Estadão Conteúdo)