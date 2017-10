Rio Open de 2018 terá 4º do mundo

O Rio Open anunciou nesta segunda-feira um reforço importante para sua próxima edição. Em 2018, o principal torneio brasileiro de tênis terá a presença do croata Marin Cilic, atual 4º colocado do ranking da ATP e vice-campeão de Wimbledon. Outras atrações serão o austríaco Dominic Thiem (6º do mundo e atual campeão) e o francês Gael Monfils (46º). O Rio Open, torneio de nível ATP 500, acontece no Jockey Club Brasileiro, entre 19 e 25 de fevereiro do ano que vem.

“Estive no Rio na Olimpíada e adorei a experiência. Estou super animado para jogar o Rio Open pela primeira vez”, diz o croata Cilic, de 29 anos, que tem 17 títulos na carreira, incluindo o US Open de 2014. Em grande fase, ele alcançou nesta semana seu melhor ranking da carreira e deve ser confirmado no ATP Finals, o torneio que reúne os oito melhores da temporada, em Londres.

Cilic só atuou no país nos Jogos Olímpicos do Rio-2016. Na quadra rápida do Centro Olímpico de Tênis, perdeu nas oitavas de final justamente para o francês Monfils, outra presença garantida no Rio. Ex-número 6 do mundo, Monfils é conhecido no circuito por seu estilo extravagante e jogadas acrobáticas. Tentando se reabilitar após seguidas lesões, o atual 46º do ranking tem seis títulos em 26 finais disputadas.

“Finalmente consegui colocar o Rio Open no meu calendário. Faz tempo que eu tenho vontade de jogar o torneio e agora vai acontecer. Eu adoro o Brasil e estou super animado para jogar diante dos cariocas e para visitar a Cidade Maravilhosa”, afirmou Monfils.

(com Estadão Conteúdo)