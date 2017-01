Relógios de luxo foram roubados na festa da Fifa

1. Football Soccer - FIFA Awards Ceremony - Men's Player of the Year zoom_out_map 1/17 O jogador Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, recebe o prêmio Fifa de melhor jogador do mundo (Ruben Sprich/Reuters) O jogador Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, recebe o prêmio Fifa de melhor jogador do mundo

2. Bola de Ouro da FIFA zoom_out_map 2/17 O jogador Mohd Faiz Subri, da Malásia, recebe o prêmio Puskas de gol mais bonito (Fabrice Coffrini/AFP) O jogador Mohd Faiz Subri, da Malásia, recebe o prêmio Puskas de gol mais bonito

3. Bola de Ouro da FIFA zoom_out_map 3/17 O presidente do Atlético Nacional, Juan Carlos de la Cuesta, recebe o troféu Fair Play (Ruben Sprich/Reuters) O presidente do Atlético Nacional, Juan Carlos de la Cuesta, recebe o troféu Fair Play

4. Bola de Ouro da FIFA zoom_out_map 4/17 O técnico do Leicester City, Claudio Ranieri, recebe das mãos de Maradona o prêmio de melhor técnico (Ruben Sprich/Reuters) O técnico do Leicester City, Claudio Ranieri, recebe das mãos de Maradona o prêmio de melhor técnico

5. Bola de Ouro da FIFA zoom_out_map 5/17 Os jogadores Daniel Alves, Sérgio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos e Cristiano Ronaldo, durante o o Prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, na Suíça (Ruben Sprich/Reuters) Os jogadores Daniel Alves, Sérgio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos e Cristiano Ronaldo, durante o o Prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, na Suíça

6. Bola de Ouro da FIFA zoom_out_map 6/17 Os apresentadores Marco Schreyl e Eva Longoria tiram uma selfie com jogadores, durante o o Prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, na Suíça (Philipp Schmidli/Getty Images) Os apresentadores Marco Schreyl e Eva Longoria tiram uma selfie com jogadores, durante o o Prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, na Suíça

7. Bola de Ouro da FIFA zoom_out_map 7/17 O ex-jogador Roberto Carlos chega para o Prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, na Suíça (Philipp Schmidli/Getty Images)

8. Bola de Ouro da FIFA zoom_out_map 8/17 O jogador Daniel Alves chega para o Prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, na Suíça (Philipp Schmidli/Getty Images)

9. Bola de Ouro da FIFA zoom_out_map 9/17 O jogador do Real Madrid, Sérgio Ramos com sua mulher Pilar Rubio, chega para o Prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, na Suíça (Arnd Wiegmann/Reuters) O jogador do Real Madrid, Sérgio Ramos com sua mulher Pilar Rubio, chega para o Prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, na Suíça

10. Bola de Ouro da FIFA zoom_out_map 10/17 O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane com sua mulher Veronique, chega para o Prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, na Suíça (Arnd Wiegmann/Reuters) O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane com sua mulher Veronique, chega para o Prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, na Suíça

11. Bola de Ouro da FIFA zoom_out_map 11/17 A jogadora Marta chega para o Prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, na Suíça (Philipp Schmidli/Getty Images)

12. Bola de Ouro da FIFA zoom_out_map 12/17 O jogador do Real Madrid, Cristiano Ronaldo com seu filho e sua nova namorada Georgina Rodríguez, chega para o Prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, na Suíça (Arnd Wiegmann/Reuters) O jogador do Real Madrid, Cristiano Ronaldo com sua nova namorada Georgina Rodríguez, chega para o Prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, na Suíça

13. Bola de Ouro da FIFA zoom_out_map 13/17 O jogador Marcelo chega para o Prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, na Suíça (Arnd Wiegmann/Reuters)

14. Bola de Ouro da FIFA zoom_out_map 14/17 O ex-jogador Ronaldo chega para a cerimônia de premiação da Bola de Ouro da FIFA, que elege os melhores jogadores e técnicos do mundo, em Zurique, na Suíça - 09/01/2017 (Arnd Wiegmann/Reuters) O ex-jogador Ronaldo chega para a cerimônia de premiação da Bola de Ouro da FIFA, que elege os melhores jogadores e técnicos do mundo, em Zurique, na Suíça - 09/01/2017

15. Bola de Ouro da FIFA zoom_out_map 15/17 O presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o ex-jogador Diego Armando Maradona chegam para a cerimônia de premiação da Bola de Ouro, que elege os melhores jogadores e técnicos do mundo, em Zurique, na Suíça - 09/01/2017 (Arnd Wiegmann/Reuters) O presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o ex-jogador Diego Armando Maradona chegam para a cerimônia de premiação da Bola de Ouro, que elege os melhores jogadores e técnicos do mundo, em Zurique, na Suíça - 09/01/2017

16. Bola de Ouro da FIFA zoom_out_map 16/17 O ex-jogador Diego Armando Maradona chega para a cerimônia de premiação da Bola de Ouro da FIFA, que elege os melhores jogadores e técnicos do mundo, em Zurique, na Suíça - 09/01/2017 (Arnd Wiegmann/Reuters) O ex-jogador Diego Armando Maradona chega para a cerimônia de premiação da Bola de Ouro da FIFA, que elege os melhores jogadores e técnicos do mundo, em Zurique, na Suíça - 09/01/2017