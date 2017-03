Real Madrid vence de virada o Betis e assume campeonato Espanhol

Não foi sem sustos, mas o Real Madrid conseguiu aproveitar o vacilo do Barcelona para retomar a liderança do Campeonato Espanhol. Neste domingo, em duelo válido pela 27ª rodada, o time superou uma incrível falha do goleiro Keylor Navas para superar o Betis por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, com mais um gol decisivo do zagueiro Sergio Ramos.

O triunfo levou o Real Madrid aos 62 pontos, na liderança do Espanhol, com dois de vantagem em relação ao Barcelona, que perdeu neste domingo para o Deportivo La Coruña. Além disso, o time da capital espanhola tem um jogo a menos. Já o Betis ocupa o 14º lugar com 28 pontos.

Antes de assegurar a vitória, o Real levou um grande susto. Após um bom início do time, com boas jogadas criadas por James Rodríguez, que ganhou uma oportunidade entre os titulares, o Betis equilibrou as ações e passou a criar suas oportunidades. Aos 24 minutos, Sanabria recebeu passe na entrada da grande área e finalizou rasteiro. Navas caiu para fazer a defesa, mas se enrolou com a bola, a empurrando para as redes e deixando o visitante Betis em vantagem.

A falha do seu goleiro parece ter abalado o Real, que pouco criou no restante do primeiro tempo. Ainda assim, o time conseguiu arrancar o empate aos 40 minutos, após uma grande jogada de Marcelo pela lateral esquerda. Ele cruzou parta Cristiano Ronaldo cabecear às redes.

Na segunda etapa, o Betis seguiu fazendo um duelo franco, sem se fechar na defesa, até os 33 minutos, quando Piccini foi expulso. Com um jogador a mais em campo, o Real intensificou a pressão e conseguiu a virada com mais uma participação decisiva de Sergio Ramos, que marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Kroos.

Nos acréscimos, o Betis teve a chance de empatar o jogo com Sanabria. Mas aí Navas se redimiu, fazendo grande defesa após cabeceio do adversário, assegurando o triunfo do, de novo, líder Real Madrid. Agora o time voltará a jogar pelo Espanhol no próximo sábado, quando visitará o Athletic Bilbao. No mesmo dia, o Betis será mandante diante do Osasuna.

(Com Estadão Conteúdo)