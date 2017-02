Patriots conseguem virada incrível e vencem o Super Bowl 51

zoom_out_map 1 /13 Tom Brady do New England Patriots segura o troféu de campeão na final da 51ª edição do Super Bowl - 05/02/2017 (Kevin C. Cox/Getty Images)

A 51ª edição do Super Bowl, a final da temporada do futebol americano, teve uma decisão histórica. Pela primeira vez, a partida derradeira da temporada da NFL foi para a prorrogação e teve uma vitória fantástica, de virada, do New England Patriots sobre o Atlanta Falcons por 34 a 28, na cidade de Houston.

A conquista coloca Tom Brady em um patamar ainda mais avançado no futebol americano. Com o quinto título, o marido da modelo brasileira Gisele Bundchen é o quarterback mais vencedor da história da NFL. Antes da reviravolta no final, o jogo parecia que seria fácil para o Atlanta Falcons. Após equilíbrio na etapa inicial, a equipe teve total domínio no segundo período e abriu uma vantagem de 21 a 3.

No intervalo, mais um momento inesquecível para a torcida. A cantora Lady Gaga fez um show solo que levantou o público em Houston, voando no estádio e cantando os grandes sucessos de sua carreira. Foram 12 minutos de muita energia da estrela.

No segundo tempo, o domínio permaneceu com os Falcons, que ampliou a vantagem com mais um touchdown. A partir daí, os Patriots alcançaram uma reação espetacular, comandados pelo astro Tom Brady, conseguindo 18 pontos em 13 minutos, com diversas recepções espetaculares.

Com o jogo empatado, a partida foi para a prorrogação e foi decidida em apenas uma campanha. Os Patriots ganharam o sorteio e avançaram rumo à vitória, com o touchdown através da recepção de James White e a conquista automática da coroa.

(Com Gazeta Press)