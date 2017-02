Neymar sonha em vencer Copa e garante: “Vou me preparar muito”

O atacante Neymar, que completa 25 anos neste domingo, já sonha com a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Em entrevista a um de seus patrocinadores, ele falou sobre a expectativa para o Mundial, que acontece no próximo ano.

“Eu já fico pensando na Copa do Mundo. Um cara que sonha acordado, pensando em como seria ganhar uma Copa do Mundo. Eu vou me preparar muito para 2018”, garantiu o ex-santista.

O atacante também comentou seus números pela Seleção. Ele já é o quarto maior artilheiro da história, com 50 gols – está atrás apenas de Pelé, que lidera com 77, Ronaldo e Romário, que fizeram 62 e 60, respectivamente.

“Seria uma grande honra, um grande sonho, eu tenho de continuar jogando pela seleção brasileira, marcando gols, ajudando da melhor maneira possível. Espero que eu possa continuar fazendo gols, batendo recordes, eu fico muito feliz. Mas não quero ser melhor do que ninguém”, enfatizou.

O atacante também comentou sua atual fase no Barcelona. Ele não vive seu momento mais goleador, ainda que venha contribuindo com assistências, como aconteceu neste sábado, em vitória sobre o Athletic Bilbao, por 3 a 0.

“É complicado ficar sem fazer gols, ainda mais um atacante, que é cobrado bastante neste quesito. É ruim, é chato, mas eu não me preocupo, pois penso em ganhar partida, seja com gol meu ou do companheiro, e depois eu tento fazer gol”, afirmou. Na atual temporada do Campeonato Espanhol, o camisa 11 do Barça fez cinco gols, em 17 partidas.

A entrevista serviu também para Neymar promover um torneio de futebol amador, que leva seu nome: o Neymar Jr’s Five. A final da competição, em julho, será disputada na sede do instituto do atacante, na Praia Grande. As inscrições para participar serão abertas nos próximos dias.

(Com Gazeta Press)