NBA: Warriors atropelam Spurs e abrem 2 a 0 na final do Oeste

Mais uma vez comandado por Stephen Curry, o Golden State Warriors conseguiu uma vitória maiúscula sobre o San Antonio Spurs na noite de terça-feira, por 136 a 100, e abriu 2 a 0 na final da Conferência Oeste da NBA. Os dois primeiros jogos da série melhor de sete aconteceram na na Oracle Arena, casa dos Warriors.

Curry foi o cestinha da noite, com 29 pontos, acertando seis de nove arremessos da linha de três. Já o ala-pivô Draymond Green ficou perto de atingir a marca de duplo-duplo, com 13 pontos e nove rebotes.

Sem Kawhi Leonard, que se lesionou no jogo do último domingo, os Spurs tiveram uma atuação bem abaixo da média. O principal nome foi o ala-armador Jonathon Simmons, com 22 pontos. Além dele, o único jogador da franquia texana que conseguiu fazer mais de dez pontos foi o ala Davis Bertans, com 13.

O terceiro jogo da série entre Golden State Warriors e San Antonio Spurs acontecerá no próximo sábado, no AT&T Center, casa da franquia texana. Cleveland Cavaliers e Boston Celtics se enfrentam nesta quarta-feira no jogo 1 da final da Conferência Leste.

(com agência EFE)