NBA: Audiência das finais é a maior desde a ‘era Michael Jordan’

A disputa entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers pelo título da NBA tem os melhores índices de audiência nos Estados Unidos desde 1998, quando Michael Jordan conquistou o último de seus seis títulos pelo Chicago Bulls. Nos dois primeiros jogos da final, a média de telespectadores, de acordo com a empresa de pesquisas Nielsen, foi de 19,6 milhões por partida – um crescimento de 5% em relação ao ano passado, quando a marca foi de 18,6 milhões.

Há 19 anos, o Chicago Bulls conquistou o tricampeonato consecutivo da NBA enfrentando pela segunda vez na final o Utah Jazz. Nas duas ocasiões – em 1997 e 1998 – , o confronto não chegou ao sexto jogo, terminando 4 a 2 para os Bulls.

O segundo duelo entre Warriors e Cavaliers, disputado no domingo, atingiu 20,1 milhões de espectadores. O valor é 13% maior do que o alcançado na segunda partida decisiva entre as duas equipes no ano passado. Esta é a primeira vez que dois times disputam a final três anos consecutivos. Em 2015, o título foi conquistado pelos Warriors e, em 2016, pelos Cavaliers. Nesta temporada, o Golden State tem 2 a 0 de vantagem e a terceira partida será disputada na noite desta quarta-feira, em Cleveland.

(Com Gazeta Press)