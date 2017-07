Natação: Ana Marcela Cunha conquista 3º título mundial nos 25km

A nadadora brasileira Ana Marcela Cunha conquistou um feito histórico nesta sexta-feira ao vencer a maratona de águas abertas no Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, na Hungria. A atleta baiana de 25 anos tornou-se a primeira tricampeã mundial nos 25km, pois já havia conquistado a medalha de ouro em 2011 e 2015.

Ana Marcela já havia conquistado duas medalhas de bronze neste Mundial, nas provas de 5 e 10 km, e nesta manhã foi ainda melhor, completando a prova de 25 km em 5h21m58s. A holandesa Sharon van Rouwendaal (5h22min00s80), e a italiana Arianna Bridi (5h22min08s20) completaram o pódio.

Com os feitos conquistados no Lago Balaton, que fica a cerca de 130 quilômetros a sudoeste de Budapeste, sede do evento, a atleta de Salvador chegou a 10 medalhas em Mundiais. Sua atuação também representou uma redenção depois da frustração vivida na Rio-2016.

Ana Marcela terminou em 10º na maratona aquática nos Jogos do Brasil e, meses depois, ainda precisou retirar o baço em uma cirurgia. Em 2017, a atleta que costuma pintar seus cabelos a cada conquista (hoje estava de verde e amarelo), mostrou ter retornado à elite da natação.