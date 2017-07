Mundial de Natação: Nicholas Santos é prata nos 50m borboleta

O brasileiro Nicholas Santos conquistou a medalha de prata nos 50m borboleta nesta segunda-feira no Mundial de Natação, em Budapeste, na Hungria, com o tempo de 22s79. O ouro ficou com o britânico Benjamin Proud, que terminou a prova em 22s75. O ucraniano Andrii Govorov completou o pódio com 22s84.

Com o resultado, Nicholas se torna o medalhista mais velho da história da competição, e o alemão Mark Warneck continua sendo o campeão mundial mais velho com o ouro nos 50m peito em 2005, aos 35 anos. “Estou muito feliz. Hoje eu sou o medalhista mais velho da história do Mundial, e continuo com o melhor tempo do ranking”, comemorou o nadador.

Líder do ranking aos 37 anos, Nicholas já havia conquistado a prata em Kazan (Rússia 2015). Henrique Martins, segundo colocado do ranking mundial, também disputou a final e terminou a prova na sexta colocação com o tempo de 23s14.

Ainda nesta segunda, o brasileiro Guilherme Guido avançou à sua primeira final individual em Mundiais nos 100m costas, após terminar a sua bateria da semifinal na terceira colocação, com 53s71. Assim, o brasileiro baixou um décimo do tempo que o levou à semifinal, e na classificação geral, com o sétimo melhor tempo. Com 1s27 a mais que Guido, o chinês Jiayu Xu conseguiu o melhor tempo, 52s44, seguido pelo norte-americano Ryan Murphy, com 52s95. A final será realizada nesta terça-feira, a partir das 12h30, horário de Brasília.

