Massa culpa Alonso por mau resultado: ‘Arruinou minha corrida’

Felipe Massa deixou o GP da Espanha de Fórmula 1 deste domingo bastante decepcionado. O piloto brasileiro da Williams largou na nona colocação, mas terminou em 13º. Segundo ele, o choque com o espanhol Fernando Alonso, da Mc Laren, que interrompeu a sua ótima largada, “arruinou” toda a sua corrida.

Massa teve o pneu furado e o bico danificado no lance e precisou parar nos boxes e voltar no pelotão de trás. “Estou desapontado. Tive uma largada fantástica, ultrapassei o Perez e o Alonso na reta. Na curva 2, o Alonso veio pela parte de fora e nos tocamos e isso arruinou minha corrida. Tínhamos a oportunidade de terminar em quarto lugar, pois estava com um ótimo ritmo. É muito doloroso porque perdemos muitos pontos para a equipe”, lamentou.

Como ficou fora da zona de pontuação, Felipe Massa permanece com 18 pontos, em nono lugar no Mundial de Pilotos. O brasileiro é o único que pontuou até agora pela Williams. Seu companheiro, o canadense Lance Stroll, terminou em 16.º na Espanha. A próxima etapa da Fórmula 1 acontecerá no próximo dia 28 com o GP de Mônaco.

(com Estadão Conteúdo)