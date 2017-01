Maradona relembra 1ª vez que usou droga, em Barcelona

Diego Armando Maradona não se esquivou do tema mais controverso de sua biografia: a dependência química. O ex-jogador argentino relembrou nesta quinta-feira o início do vício, quando atuava pelo Barcelona, em 1984. “Tinha 24 anos quando consumi droga pela primeira vez, em Barcelona. Foi o maior erro da minha vida”, afirmou Maradona à emissora italiana Mediaset.

Aos 56 anos, o ídolo do Napoli afirmou ainda que está “limpo” há 13 anos. “A droga é o maior problema, a droga mata. Me considero um sortudo por poder falar disto. Se tivesse seguido esse caminho, já teria morrido.”

Em Nápoles, Maradona viveu o auge de sua dependência em cocaína, mas também os melhores momentos de sua carreira, com dois títulos italianos e uma Copa da Uefa. Por isso, o argentino diz guardar as melhores lembranças do período em que viveu no sul da Itália.

“O Napoli segue em meu coração, me deu a possibilidade de jogar em alto nível. Vinha de um grande Barcelona, mas o Napoli me permitiu competir com os grandes clubes do norte da Itália. Fiz coisas que outros não podiam fazer.” Na mesma entrevista, Maradona também falou sobre o papa Francisco, e considerou que o compatriota está fazendo “grandes coisas no Vaticano”.