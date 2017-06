LeBron diz que jogaria ao lado de Johnson e Jordan no 3×3

O basquete 3×3 foi oficialmente incluído nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Para o astro do Cleveland Cavaliers, LeBron James, que disputará o quinto jogo da série final da NBA nesta segunda-feira, a iniciativa é positiva para o esporte. “Acho que é ótimo para o basquete ter outra categoria adicionada nas Olimpíadas”, afirmou. Ele ainda disse, em entrevista à Associated Press, que em seu time dos sonhos jogaria ao lado de Magic Johnson e Michael Jordan.

Os três são donos de medalhas olímpicas no tradicional jogo com cinco em cada equipe. James conquistou ouro nas Olimpíadas de Londres-2012 e de Pequim-2008, além de um bronze em Atenas-2004. Johnson e Jordan foram campeões olímpicos em Barcelona-1992, sendo que o ex-astro do Chicago Bulls já havia vencido em Los Angeles 1984.

LeBron, entretanto, afirmou não ser tão bom na nova categoria. “Não sou muito bom no jogo de 3×3, sou melhor no 5×5. Eu fico fora também das competições de 1×1 e de 2×2 nos treinos, então, provavelmente eu ficarei fora do 3×3”, contou o atleta.

Apesar de possivelmente não entrar em quadra jogando a nova categoria olímpica, o maior cestinha dos playoffs da NBA comemorou a participação da modalidade nos Jogos. “É muito bom. Ainda não vi como eles planejam executar, se serão atletas da NBA ou das universidades, não tenho certeza sobre isso, mas será bom”, concluiu.

(Com Gazeta Press)