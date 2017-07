Bom humor de Kate e William chama atenção em Wimbledon

A imprensa inglesa destacou as presenças ilustres de Kate Middleton e do príncipe William no camarote real na final masculina do torneio de Wimbledon, vencida neste domingo por Roger Federer.

O casal real, que aparentemente esta de muito bom humor, sorriu várias vezes em comentários durante o jogo. Segundo jornais ingleses, os dois estiveram acompanhados da premiê Theresa May, do prefeito de Londres, Sadiq Khan, e do ator Hugh Grant. Fora da área VIP da realeza, estava sentada a irmã de Kate, Pippa Middleton e outros familiares.

Federer venceu a final contra o croata Marin Cilic, tornando-se o maior campeão de todos os tempos de Wimbledon.