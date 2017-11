Interlagos: Pole de Bottas alivia ‘clima de velório’ na Mercedes

1. O piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, sofre acidente durante segundo dia de treino livre para o Grande Prêmio do Brasil, no Autódromo de Interlagos - 11/11/2017 zoom_out_map 1 /7 O piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, sofre acidente durante segundo dia de treino livre para o Grande Prêmio do Brasil, no Autódromo de Interlagos - 11/11/2017 (Ivan Pacheco/)

O sábado em Interlagos foi bastante agitado e especialmente infeliz para de Lewis Hamilton. Um dia depois do assalto à van da Mercedes, o campeão da Fórmula 1 bateu logo no início do Q1 do treino classificatório e largará na última colocação do GP do Brasil, em São Paulo. Valtteri Bottas aliviou o pesadelo da Mercedes com uma volta espetacular: o finlandês cravou o recorde da pista brasileira e largará na pole position, seguido pelas Ferraris de Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. O brasileiro Felipe Massa, que fará sua última corrida no circuito, fez o 10º melhor tempo, mas largará em nono.

Campeão com duas etapas de antecedência, Hamilton prometeu manter o foco e foi o mais rápido das atividades de sexta-feira. Neste sábado, porém, o piloto britânico chegou a Interlagos chateado com o assalto sofrido por seus colegas de equipe na noite anterior. “Isso acontece todo ano aqui”, desabafou Hamilton em suas redes sociais pela manhã, pouco antes da frustração na pista.

Com apenas dois minutos de treino, o piloto que usava pneus super macios na pista ainda úmida perdeu o controle na curva do Laranjinha e bateu no muro. Ele demorou a deixar o carro, causando preocupação geral, mas não sofreu ferimentos. “É algo que eu realmente não esperava, mas a vida é feita de desafios”, afirmou Hamilton aos jornalistas na zona mista. Ele largará na última colocação, o que deve garantir emoção na corrida mesmo com o campeonato já decidido.