Ídolo do vôlei italiano é afastado por conflito com patrocinador

Um dos principais jogadores de vôlei da Itália, Ivan Zaytsev, foi afastado nesta terça-feira da seleção nacional após se envolver em uma polêmica com a marca Mizuno, nova patrocinadora oficial do time. Em comunicado, a Federação Italiana de Vôlei (Fipav), afirmou que no final de maio a organização descobriu que o atleta firmou um contrato com a Adidas, empresa diferente da fornecedora da seleção.

“Com tristeza, confirmo que a convocação para a seleção nacional de Ivan Zaytsev foi retirada”, afirmou o presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni), Giovanni Malagò. O jogador encontrava-se em preparação para o Campeonato Europeu que será realizado na Polônia, no final de agosto.

Logo após assinar com a Adidas, o jogador declarou que devido a um problema físico, não poderia usar o calçado fornecido pela Mizuno, que recentemente substituiu a Asics como fornecedora oficial da seleção italiana. A empresa japonesa e a Fipav se uniram para solucionar o problema, e três modelos diferentes de tênis foram confeccionados, mas Zaytsev nunca os usou. Além disso, outros dois calçados especiais foram trazidos do Japão para o jogador testá-los. No entanto, ele ainda manifestou desconforto.

A Federação ainda propôs ao atleta a possibilidade de usar um tênis de sua escolha, mas com o logotipo da Mizuno, mas devido ao contrato com a Adidas, o jogador descartou a ideia. Diferentemente do que acontece em outros esportes, como o futebol, no vôlei a maioria dos atletas usa calçados da mesma marca que patrocina suas equipes.

“Fizemos o possível e lamentamos muito. Estamos sempre disponíveis para tentar ajustar os problemas, Ivan é um grande jogador e um grande rapaz, mas neste caso não recebeu bons conselhos. Existem algumas decisões que você toma na vida onde sua lealdade precisa ser demonstrada”, disse Pietro Cattaneo, presidente da Fipav, à Gazzetta dello Sport.

Zaytsev, que nasceu na Itália e é filho do ex-craque Vyacheslav Zaytsev, campeão olímpico em 1980 pela extinta União Soviética, é considerado um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a Itália foi derrotada pela seleção brasileira e conquistou a medalha de prata da competição. Mesmo com o resultado, o ponta foi o maior pontuador da partida final.

(Com agência Ansa)