Hélio Castroneves deixa Fórmula Indy após 20 temporadas

A equipe Penske anunciou que o brasileiro Hélio Castroneves vai deixar a Fórmula Indy depois de 20 temporadas. O piloto paulista de 42 anos disputará, pela mesma equipe, o IMSA WeatherTech, categoria de carros esportivos criada em 2014. Ao lado do colombiano Juan Pablo Montoya e do americano Dane Cameron, ele dirigirá um Acura ARX-05 Daytona Prototype International (DPi), veículo do novo projeto.

Segundo a equipe, Hélio ainda disputará as 500 milhas de Indianápolis, em maio do próximo ano, para lutar pelo seu quarto título na disputa. “Estou feliz por ter a chance de correr pela Penske outra Indianápolis 500”, afirmou o paulista. “Tenho muito carinho por essa corrida e tentar lutar por mais um triunfo é algo que eu realmente queria fazer na minha carreira. Sei que temos uma grande oportunidade de tentarmos e fazermos história”.

Castroneves teve uma carreira de destaque em 20 temporadas na Indy: ao todo, somou são quatro vice-campeonatos (2002, 2008, 2013 e 2014), 30 triunfos em corridas, 91 pódios e 50 poles.

Tony Kannan de casa nova

Outro brasileiro de destaque na Indy, Tony Kanaan terá nova equipe em 2018. Ele deixou a Ganassi depois de quatro temporadas e nesta quinta-feira anunciou seu acerto com a equipe AJ Foyt Racin pelas próximas duas temporadas.

Kanaan se mostrou entusiasmado com a chance de defender a equipe do ex-piloto, quatro vezes campeão das 500 Milhas de Indianápolis, AJ Foyt. “Essa é uma ótima oportunidade para se construir algo e fazer história. O ano de 2018 vai ser um ano muito importante na Indy, pois teremos novos carros e todas as equipes terão o mesmo kit aerodinâmico. Por isso esse é o momento certo para este novo desafio.”

