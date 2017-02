Globo transmitirá UFC 208 – com meia hora de atraso

O UFC voltará à tela da Rede Globo na madrugada do próximo domingo. A emissora carioca transmitirá o primeiro evento númerado de 2017, o UFC 208, em Nova York, nos Estados Unidos, que terá uma disputa inédita de cinturão – Holly Holm e Germaine De Randamie brigam pelo novo título peso-pena feminino – e três brasileiros: Anderson Silva, Ronaldo Jacaré e Glover Teixeira, no card principal. Como de costume, por questões contratuais, a Globo transmitirá as lutas com meia hora de atraso.

De acordo com a programação disponibilizada no site da emissora, a transmissão começará às 1h50 da madrugada de sábado para domingo. Com isso, devem ser transmitidas ao menos as lutas de Ronaldo Jacaré, diante de Tim Boesch, e de Anderson Silva, contra Derek Brunson, além da luta principal, a disputa de cinturão feminino. O último evento internacional transmitido pela Globo foi há mais de um ano, quando o brasileiro José Aldo foi nocauteado em apenas 13 segundos pelo irlandês Conor McGregor, em dezembro de 2015, no UFC 194. O UFC 208 será transmitido na íntegra e ao vivo pelo canal pago Combate, a partir das 21h30 de sábado.

UFC 208 – 11 de fevereiro, em Nova York

Card principal

Peso-pena: Holly Holm x Germaine De Randamie

Peso-médio: Anderson Silva x Derek Brunson

Peso-médio: Ronaldo Jacaré x Tim Boestch

Peso-meio-pesado: Glover Teixeira x Jared Cannonier

Peso-leve: Dustin Poirier x Jim Miller

Card preliminar

Peso-meio-médio: Randy Brown x Belal Muhammad

Peso-mosca: Wilson Reis x Ulka Sasaki

Peso-leve: Nik Lentz x Islam Makhachev

Peso-mosca: Ian McCall x Jarred Brooks

Peso-pesado: Marcin Tybura x Justin Willis

Peso-médio: Ryan LaFlare x Roan Carneiro

Peso-pena: Rick Glenn x Phillipe Nover