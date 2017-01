Flamengo contrata argentino Conca, ídolo do rival

Dario Conca agora é rubro-negro. O Flamengo anunciou quase no início da madrugada desta terça-feira a contratação do meio-campista argentino, ídolo do rival Fluminense. O jogador de 32 anos segue pertencendo ao Shanghai SIPG, da China, mas volta ao Brasil por empréstimo válido até o fim do ano. Sua apresentação está marcada para o dia 11, no Centro de Treinamento George Helal, em Vargem Grande.

Conca estava no futebol chinês desde 2015. Pelo Shanghai SIPG, o argentino marcou 15 gols em uma temporada e meia. Apesar de já ter vestido a camisa do Vasco da Gama (2007) e no exterior de clubes tradicionais como River Plate (2002-2003), Universidad Católica (2004-2006), Rosario Central (2006), Conca ganhou notoriedade usando o uniforme tricolor do Fluminense.

Conca atuou pelo clube das Laranjeiras de 2008 a 2011 e voltou em 2014, depois de passar um tempo no Guangzhou Evergrande, também da China. Campeão Brasileiro e Bola de Ouro em 2010 com a camisa do Fluminense, Conca chega para dividir o protagonismo no time do Flamengo com Diego e Paolo Guerrero na briga pelos títulos da Copa Libertadores e do Brasileirão.

