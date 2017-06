F1: Verstappen lidera treinos para o GP do Azerbaijão

O holandês Max Verstappen foi o piloto mais rápido das duas atividades desta sexta-feira no circuito de Baku, que no domingo receberá o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. O jovem piloto da Red Bull, sexto colocado do Mundial de 2017, superou as Mercedes e Ferraris e liderou o segundo treino livre com o tempo de 1min43seg362.

O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, foi o segundo ao cravar 1min43seg462. O australiano Daniel Ricciardo, parceiro de Verstappen na Red Bull, manteve o bom ritmo já mostrado no primeiro treino e foi o terceiro melhor, com 1min43seg473. As Ferraris chegaram na sequência: o finlandês Kimi Raikkonen foi o quarto e o alemão Sebastian Vettel, líder do campeonato, o quinto.

O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, parece ter se poupado para o sábado, e marcou só o décimo tempo (1min44seg525.) Felipe Massa correu em 33 voltas com sua Williams e seu melhor desempenho lhe garantiu apenas o 11º melhor tempo: 1min44seg609.

O espanhol Fernando Alonso voltou a enfrentar problemas com o motor Honda de sua McLaren, que o forçou a abandonar o treino antes de seu fim. Rodando apenas 15 voltas, Alonso foi o 12º.

Diversas batidas foram registradas no sinuoso circuito de Baku, marcado por passagens estreitas e laterais fechadas. Em uma delas, protagonizada pelo britânico Jolyon Palmer, a bandeira vermelha precisou ser acionada. Nos minutos finais do treino, foi a vez do líder Verstappen danificar seu veículo em uma colisão.

Neste sábado, às 7h (horário de Brasília), acontece o terceiro treino livre em Baku. O treino classificatório, que define o grid oficial para a corrida, será às 10h.