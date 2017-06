F1: Lewis Hamilton iguala recorde do ídolo Ayrton Senna

Lewis Hamilton nunca escondeu sua admiração por Ayrton Senna. Também nunca deixou de perseguir os recordes de seu ídolo na Formula 1. Neste sábado, o piloto da Mercedes fez a volta mais rápida no treino classificatório do Grande Prêmio do Canadá e conquistou sua 65ª pole position na carreira, igualando o brasileiro como segundo piloto a largar mais vezes na frente em toda a história. O alemão Michael Schumacher é o recordista com 68.

Essa é a sexta vez em que o inglês vai iniciar a corrida na primeira posição no GP canadense. Hamilton conquistou sua quarta pole position em sete etapas da F1 nesta temporada. Com o tempo de 1:11.459, o inglês ficou pouco mais de 3 décimos à frente do Sebastian Vettel, da Ferrari. O brasileiro Felipe Massa, da Williams, larga na sétima colocação.