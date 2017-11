F1: Hamilton lidera 1º treino em Interlagos; Massa é 7º

1. Treino Livre: Grande Prêmio do Brasil em Interlagos zoom_out_map 1 /8 O piloto britânico Lewis Hamilton da Mercedes durante treino livre para o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos - 10/11/2017 (Ivan Pacheco/) O piloto britânico Lewis Hamilton da Mercedes durante treino livre para o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos - 10/11/2017

2. Treino Livre: Grande Prêmio do Brasil em Interlagos
O piloto britânico Lewis Hamilton da Mercedes durante treino livre para o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos - 10/11/2017

3. Treino Livre: Grande Prêmio do Brasil em Interlagos
O piloto britânico Lewis Hamilton da Mercedes durante treino livre para o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos - 10/11/2017

4. Treino Livre: Grande Prêmio do Brasil em Interlagos
O piloto britânico Lewis Hamilton da Mercedes durante treino livre para o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos - 10/11/2017

5. Treino Livre: Grande Prêmio do Brasil em Interlagos
O piloto britânico Lewis Hamilton da Mercedes durante treino livre para o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos - 10/11/2017

6. Treino Livre: Grande Prêmio do Brasil em Interlagos
O piloto canadense Lance Stroll da Williams durante treino livre para o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos - 10/11/2017

7. Treino Livre: Grande Prêmio do Brasil em Interlagos
O piloto brasileiro Felipe Massa da Williams durante treino livre para o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos - 10/11/2017

8. Treino Livre: Grande Prêmio do Brasil em Interlagos
O piloto holandês Max Verstappen da Red Bull durante sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Brasil em Interlagos - 10/11/2017

Lewis Hamilton não baixou o ritmo depois da conquista do tetracampeonato da Fórmula 1 com três provas de antecedência. O piloto britânico da Mercedes foi o mais rápido do primeiro treino livre para o Grande Prêmio do Brasil, na ensolarada manhã desta sexta-feira no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O brasileiro Felipe Massa, da Williams, terminou em sétimo.

O campeão da temporada cravou o tempo de 1min09s202, e terminou a frente de dois finlandeses, seu companheiro Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen, da Ferrari. Os carros da Red Bull, chegaram na sequência, com o holandês Max Verstappen, em quarto, e o australiano Daniel Ricciardo, em quinto.

Riccardo, porém, recebeu uma péssima notícia: foi punido com a perda de dez posições no grid de largada da corrida de domingo, porque foi obrigado a usar seu oitavo motor Renault na temporada. O francês Pierre Gasly e o neozelandês Brendon Hartley, ambos da Toro Rosso, sofreram a mesma punição.

Vice-líder da temporada, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, foi o sexto piloto mais rápido da manhã. Felipe Massa, que garante que este será seu último GP do Brasil de Fórmula 1, foi o sétimo.

O segundo treino desta sexta acontece às 14h (de Brasília). A definição do grid de largada, no sábado, e a corrida, no domingo, serão no mesmo horário.